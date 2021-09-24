Средний размер страховой пенсии в следующем году составит 18 521 рубль
Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 г. составит 18 521 руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Пенсии будут проиндексированы на 5,9%.
«Проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам предусмотрен в 2022 году (на уровне) 18 521 рубль», — сообщила Голикова (цитата по ТАСС).
Также с 1 февраля ежемесячные выплаты отдельным категориям россиян будут проиндексированы на 5,8%, в 2023 и 2024 годах – на 4%. Рост выплат коснется 14,5 млн человек, отметила Голикова.
Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 году страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%, средний размер выплаты составляет 17 443 руб.