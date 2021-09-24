Средний размер страховой пенсии в следующем году составит 18 521 рубль

Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 году страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%, средний размер выплаты составляет 17 443 руб.