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Средний размер страховой пенсии в следующем году составит 18 521 рубль

Ведомости

Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 г. составит 18 521 руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Пенсии будут проиндексированы на 5,9%.

«Проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам предусмотрен в 2022 году (на уровне) 18 521 рубль», — сообщила Голикова (цитата по ТАСС).

Также с 1 февраля ежемесячные выплаты отдельным категориям россиян будут проиндексированы на 5,8%, в 2023 и 2024 годах – на 4%. Рост выплат коснется 14,5 млн человек, отметила Голикова.

Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 году страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%, средний размер выплаты составляет 17 443 руб.

Ранее по теме: Пенсионный фонд разъяснил порядок повышения пенсий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных