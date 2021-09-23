Пенсионный фонд разъяснил порядок повышения пенсий
Повышение пенсии по достижении 80 лет происходит со дня, когда пенсионер достиг этого возраста, Пенсионный фонд увеличивает выплату автоматически, говорится на сайте ПФР.
«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки – Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным», — говорится в сообщении.
Также не привязано к конкретной дате повышение пенсии из-за нового стажа работы на Севере. Пенсионеру нужно будет подать заявление в ПФР с подтверждающими документами, после чего пенсию пересчитают с нового месяца. В фонде напомнили, что люди со стажем работы на Севере могут выйти на пенсию на пять лет раньше и получать повышенную выплату независимо от места проживания. Для этого минимальный стаж работы должен составлять 15 лет на Севере и 20 лет в приравненных местностях. При этом мужчины должны иметь страховой стаж 25 лет, женщины – 20 лет.
Также повышенную пенсию получают жители Севера. Пенсия и добавки к ней увеличиваются на районный коэффициент конкретного региона. В течение года есть определенные даты, когда происходит индексация пенсий. 1 января повышаются страховые пенсии неработающих пенсионеров, 1 апреля – социальные пенсии, 1 августа пересчитываются страховые пенсии работающих пенсионеров.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году страховые пенсии вырастут на 5,9%. По его словам, средний размер пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2022 г. 18 521 руб., в 2023 г. – 19 477 руб., в 2024 г. – 20 469 руб.