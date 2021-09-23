Пенсионный фонд разъяснил порядок повышения пенсий

Также не привязано к конкретной дате повышение пенсии из-за нового стажа работы на Севере. Пенсионеру нужно будет подать заявление в ПФР с подтверждающими документами, после чего пенсию пересчитают с нового месяца. В фонде напомнили, что люди со стажем работы на Севере могут выйти на пенсию на пять лет раньше и получать повышенную выплату независимо от места проживания. Для этого минимальный стаж работы должен составлять 15 лет на Севере и 20 лет в приравненных местностях. При этом мужчины должны иметь страховой стаж 25 лет, женщины – 20 лет.