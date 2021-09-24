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Цена нефти марки Brent достигла $78 за баррель впервые с 2018 года

Ведомости

Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent в моменте достигала отметки в $78 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Последний раз до такой отметки цена нефти доходила в октябре 2018 г.

По состоянию на 19:46 североморская Brent стабилизировалась на отметке $77,97 за баррель, суточный рост составляет около 1%. Ноябрьский фьючерс техасской легкой нефти WTI также подорожал — до $73,93 за баррель, на 0,8%.

Цены на нефть растут с середины сентября, ускорившись в последние четыре дня. 15 сентября ноябрьский фьючерс Brent превысил отметку в $75 за баррель впервые с начала августа этого года.

22 сентября Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране, исключая стратегический резерв, за неделю, завершившуюся 17 сентября, снизились на 3,5 млн баррелей — до 414 млн баррелей, минимума с октября 2018 г. Уменьшились объемы нефти и в стратегических хранилищах — на 1,2 млн — до 619,6 млн баррелей. Это происходит на фоне сокращения добычи нефти на платформах в Мексиканском заливе, где работа временно прекращалась во время ураганов и до сих пор не восстановилась.

Ранее по теме: Коммерческие запасы нефти в США сократились до минимума с 2018 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных