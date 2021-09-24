Цена нефти марки Brent достигла $78 за баррель впервые с 2018 года

22 сентября Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране, исключая стратегический резерв, за неделю, завершившуюся 17 сентября, снизились на 3,5 млн баррелей — до 414 млн баррелей, минимума с октября 2018 г. Уменьшились объемы нефти и в стратегических хранилищах — на 1,2 млн — до 619,6 млн баррелей. Это происходит на фоне сокращения добычи нефти на платформах в Мексиканском заливе, где работа временно прекращалась во время ураганов и до сих пор не восстановилась.