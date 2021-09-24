Цена нефти марки Brent достигла $78 за баррель впервые с 2018 года
Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent в моменте достигала отметки в $78 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Последний раз до такой отметки цена нефти доходила в октябре 2018 г.
По состоянию на 19:46 североморская Brent стабилизировалась на отметке $77,97 за баррель, суточный рост составляет около 1%. Ноябрьский фьючерс техасской легкой нефти WTI также подорожал — до $73,93 за баррель, на 0,8%.
Цены на нефть растут с середины сентября, ускорившись в последние четыре дня. 15 сентября ноябрьский фьючерс Brent превысил отметку в $75 за баррель впервые с начала августа этого года.
22 сентября Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране, исключая стратегический резерв, за неделю, завершившуюся 17 сентября, снизились на 3,5 млн баррелей — до 414 млн баррелей, минимума с октября 2018 г. Уменьшились объемы нефти и в стратегических хранилищах — на 1,2 млн — до 619,6 млн баррелей. Это происходит на фоне сокращения добычи нефти на платформах в Мексиканском заливе, где работа временно прекращалась во время ураганов и до сих пор не восстановилась.