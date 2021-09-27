Власти не поддержали законопроект КПРФ об отмене пенсионной реформы

Также депутаты привели статистику Финансового университета при правительстве России, согласно которой 30% мужчин страны не доживают до 60 лет, а 43% — до 65 лет. По словам авторов законопроекта, увеличение пенсионного возраста приведет к ухудшению состояния здоровья пенсионеров и росту числа граждан с инвалидностью. «Повышение пенсионного возраста явно увеличит смертность людей старшего возраста из-за роста трудовой нагрузки, а также потому, что безработица и связанные с ней стрессы и самоубийства среди них наверняка умножатся», — заявили в КПРФ. Там также заявили о риске увеличения безработицы среди молодых людей.