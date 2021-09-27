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Власти не поддержали законопроект КПРФ об отмене пенсионной реформы

Ведомости

Правительство России не поддержало внесенный депутатами КПРФ законопроект об отмене пенсионной реформы, подразумевающий возвращение пенсионного возраста по старости на уровень 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Заключение властей на предложенный документ размещено в электронной базе нижней палаты парламента.

«Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается», — говорится в документе.

В отзыве на законопроект говорится, что пенсионная реформа направлена на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан, адаптацию системы к новым демографическим условиям и обеспечение долгосрочного роста уровня доходов пенсионеров. Инициатива КПРФ же не соответствует данной концепции, заявили в правительстве. «В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют объективные обоснования необходимости внесения указанных изменений», — сказано в заключении.

Там также говорится, что возвращение пенсионного возраста на прежний уровень потребует дополнительных затрат из бюджета, которые не заложены в законопроектах «О федеральном бюджете на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.» и «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.». Наконец, в правительстве отметили, что депутаты не указали источники и порядок финансирования своей инициативы.

Указанный законопроект был внесен в Госдуму 17 августа группой депутатов во главе с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. В пояснительной записке к документу говорилось, что российская экономика «не нуждается в увеличении числа работников», иначе бы бывший премьер-министр Дмитрий Медведев не заявил о необходимости сокращения рабочей недели до четырех дней. 

Также депутаты привели статистику Финансового университета при правительстве России, согласно которой 30% мужчин страны не доживают до 60 лет, а 43% — до 65 лет. По словам авторов законопроекта, увеличение пенсионного возраста приведет к ухудшению состояния здоровья пенсионеров и росту числа граждан с инвалидностью. «Повышение пенсионного возраста явно увеличит смертность людей старшего возраста из-за роста трудовой нагрузки, а также потому, что безработица и связанные с ней стрессы и самоубийства среди них наверняка умножатся», — заявили в КПРФ. Там также заявили о риске увеличения безработицы среди молодых людей.

Объем дополнительных бюджетных расходов в 2022 г. от возвращения пенсионного возраста на прежний уровень депутаты оценили в 604,4 млрд руб. Источник финансирования они не указали.

Закон о повышении пенсионного возраста в России на пять лет — до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин — был принят в 2018 г. Повышение должно идти постепенно с 2019 г. В целом переходный период продлится до 2028 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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