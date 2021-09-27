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Путин назвал бедность и проблемы здравоохранения главными врагами России

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем правительства и вице-премьерами назвал главными врагами страны бедность значительного числа граждан, а также проблемы в области здравоохранения, образования и в развитии инфраструктуры. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин рассказал, что в некоторых штабах «Единой России» после оглашения результатов выборов в Госдуму слышал «боевой клич «Ура!». Президент подчеркнул, что кричать такое «еще рановато». «Враг еще не побежден, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, — у нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», — заявил Путин.

О необходимости снизить уровень бедности в России до минимума Путин говорил неоднократно. Последний раз — 25 сентября на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму VIII созыва. 

По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2021 г. за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек, или 13,1% населения. В I квартале доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, или 21,1 млн людей. Во II квартале — 12,1%, или 17,7 млн человек соответственно. Величина прожиточного минимума в России в 2021 г. составляет 11 653 руб.

Ранее по теме: Путин: уровень бедности в России необходимо свести к минимуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных