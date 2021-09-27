Путин назвал бедность и проблемы здравоохранения главными врагами России

Путин рассказал, что в некоторых штабах «Единой России» после оглашения результатов выборов в Госдуму слышал «боевой клич «Ура!». Президент подчеркнул, что кричать такое «еще рановато». «Враг еще не побежден, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, — у нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», — заявил Путин.