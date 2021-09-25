Путин: уровень бедности в России необходимо свести к минимуму
Российские власти среди прочего должны снизить уровень бедности до минимума в стране, «вытащить из нее значительное число людей», заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму VIII созыва. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей», – сказал он.
Среди других задач, которые стоят перед новым составом Госдумы, президент выделил улучшение условий жизни, развития и обучения, а также питания в семьях с низкими доходами, а также повышение доступности качественного современного образования и здравоохранения. Еще одной «чрезвычайно сложной, но абсолютно приоритетной задачей» глава государства назвал продолжение изменений в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, а также рост темпов отечественной экономики.
В августе Путин поручил правительству организовать мониторинг доходов бедных граждан и при необходимости вводить дополнительную соцподдержку. Согласно национальным целям, утвержденным президентом, власти должны добиться снижения уровня бедности в России вдвое — до 6,6%. Изначально предполагалось достичь этой цели до 2024 г., однако из-за пандемии коронавируса срок перенесли на 2030 г.
19 июля на заседании совета Путин заявил, что целевой показатель по снижению уровня бедности нужно скорректировать с учетом роста зарплат в реальном выражении на 3,9% в 2020 г.