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Путин: уровень бедности в России необходимо свести к минимуму

Ведомости

Российские власти среди прочего должны снизить уровень бедности до минимума в стране, «вытащить из нее значительное число людей», заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму VIII созыва. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей», – сказал он.

Среди других задач, которые стоят перед новым составом Госдумы, президент выделил улучшение условий жизни, развития и обучения, а также питания в семьях с низкими доходами, а также повышение доступности качественного современного образования и здравоохранения. Еще одной «чрезвычайно сложной, но абсолютно приоритетной задачей» глава государства назвал продолжение изменений в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, а также рост темпов отечественной экономики.

В августе Путин поручил правительству организовать мониторинг доходов бедных граждан и при необходимости вводить дополнительную соцподдержку. Согласно национальным целям, утвержденным президентом, власти должны добиться снижения уровня бедности в России вдвое — до 6,6%. Изначально предполагалось достичь этой цели до 2024 г., однако из-за пандемии коронавируса срок перенесли на 2030 г.

19 июля на заседании совета Путин заявил, что целевой показатель по снижению уровня бедности нужно скорректировать с учетом роста зарплат в реальном выражении на 3,9% в 2020 г.

Ранее по теме: Путин заявил о необходимости корректировки показателей по снижению бедности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных