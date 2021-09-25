Путин: уровень бедности в России необходимо свести к минимуму

Среди других задач, которые стоят перед новым составом Госдумы, президент выделил улучшение условий жизни, развития и обучения, а также питания в семьях с низкими доходами, а также повышение доступности качественного современного образования и здравоохранения. Еще одной «чрезвычайно сложной, но абсолютно приоритетной задачей» глава государства назвал продолжение изменений в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, а также рост темпов отечественной экономики.