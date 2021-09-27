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Минсельхоз предложил установить коридор закупочных цен на мясо птицы

Ведомости

Минсельхоз попросит Минпромторг рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на мясо птицы в России для поддержания их стабильной стоимости, сообщается на сайте первого из министерств. 

«Ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции», — сказано в сообщении.

В ходе прошедшего 22 сентября заседания статс-секретарь — заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов поручил департаменту развития внутренней торговли проработать возможность введения обязательных прямых договоров между торговыми сетями и поставщиками, сообщал РБК со ссылкой на участников встречи. Предполагается, что это поможет в борьбе с ростом цен. Решение Евтухова последовало после того, как ритейлеры объяснили повышение стоимости продуктов тем, что поставщики не дают более низких оптовых цен на тендерах.

По данным Росстата, в августе охлажденные и мороженые куры подорожали на 19,78% в годовом выражении, с начала 2021 г. — на 16,03%. Стоимость яиц увеличилась на 15,41% год к году, однако по сравнению с декабрем 2020 г. цены снизились в среднем на 11,4%. 

Ранее по теме: Правительство уведомили о повышении оптовых цен на мясо птицы и яйца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных