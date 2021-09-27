Минсельхоз предложил установить коридор закупочных цен на мясо птицы
Минсельхоз попросит Минпромторг рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на мясо птицы в России для поддержания их стабильной стоимости, сообщается на сайте первого из министерств.
«Ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции», — сказано в сообщении.
В ходе прошедшего 22 сентября заседания статс-секретарь — заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов поручил департаменту развития внутренней торговли проработать возможность введения обязательных прямых договоров между торговыми сетями и поставщиками, сообщал РБК со ссылкой на участников встречи. Предполагается, что это поможет в борьбе с ростом цен. Решение Евтухова последовало после того, как ритейлеры объяснили повышение стоимости продуктов тем, что поставщики не дают более низких оптовых цен на тендерах.
По данным Росстата, в августе охлажденные и мороженые куры подорожали на 19,78% в годовом выражении, с начала 2021 г. — на 16,03%. Стоимость яиц увеличилась на 15,41% год к году, однако по сравнению с декабрем 2020 г. цены снизились в среднем на 11,4%.