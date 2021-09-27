Минсельхоз предложил установить коридор закупочных цен на мясо птицы

По данным Росстата, в августе охлажденные и мороженые куры подорожали на 19,78% в годовом выражении, с начала 2021 г. — на 16,03%. Стоимость яиц увеличилась на 15,41% год к году, однако по сравнению с декабрем 2020 г. цены снизились в среднем на 11,4%.