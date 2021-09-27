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Путин поручил разработать предложения по улучшению системы оплаты труда учителей

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Сергею Кравцову и главам региональных правительств разработать и представить предложения по совершенствованию оплаты труда учителей. Перечень поручений, данных главой государства по итогам заседания президиума государственного совета, состоявшегося 25 августа, опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста», — сказано в поручении. Представить соответствующий доклад необходимо до 1 декабря этого года.

О необходимости усовершенствовать в соответствии с бюджетными возможностями систему оплаты труда педагогов в стране Путин заявил 25 августа. Он отметил, что доплата за классное руководство в 5000 руб., введенная с 1 сентября прошлого года, является «небольшой».

13 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства сообщил, что в мае 2022 г. начнется тестирование новой системы оплаты труда учителей. Она пройдет в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии и продлится год. 

В рамках тестирования правительство предоставит регионам порядок определения ставки на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп, а также перечни компенсационных и стимулирующих выплат с размерами и условиями их назначения. На основе этих данных регионы будут рассчитывать зарплаты учителей, а также смогут самостоятельно назначать дополнительные выплаты. Образовательные организации получат возможность назначать надбавки за счет получаемых доходов, если они есть. К апрелю 2022 г. Минпросвещения и Минтруд подготовят акты об утверждении порядка расчета ставок и перечни выплат.

По данным Росстата, за первое полугодие 2021 г. средняя зарплата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в целом по России составила 53 839 руб. При этом сумма варьируется от региона к региону. Наибольший показатель отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе — 138 860 руб. Наименьший — в Карачаево-Черкесской Республике, там она сложилась на уровне 30 064 руб. 

Ранее по теме: В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда учителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных