Путин поручил разработать предложения по улучшению системы оплаты труда учителей
Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Сергею Кравцову и главам региональных правительств разработать и представить предложения по совершенствованию оплаты труда учителей. Перечень поручений, данных главой государства по итогам заседания президиума государственного совета, состоявшегося 25 августа, опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста», — сказано в поручении. Представить соответствующий доклад необходимо до 1 декабря этого года.
О необходимости усовершенствовать в соответствии с бюджетными возможностями систему оплаты труда педагогов в стране Путин заявил 25 августа. Он отметил, что доплата за классное руководство в 5000 руб., введенная с 1 сентября прошлого года, является «небольшой».
13 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства сообщил, что в мае 2022 г. начнется тестирование новой системы оплаты труда учителей. Она пройдет в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии и продлится год.
В рамках тестирования правительство предоставит регионам порядок определения ставки на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп, а также перечни компенсационных и стимулирующих выплат с размерами и условиями их назначения. На основе этих данных регионы будут рассчитывать зарплаты учителей, а также смогут самостоятельно назначать дополнительные выплаты. Образовательные организации получат возможность назначать надбавки за счет получаемых доходов, если они есть. К апрелю 2022 г. Минпросвещения и Минтруд подготовят акты об утверждении порядка расчета ставок и перечни выплат.
По данным Росстата, за первое полугодие 2021 г. средняя зарплата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в целом по России составила 53 839 руб. При этом сумма варьируется от региона к региону. Наибольший показатель отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе — 138 860 руб. Наименьший — в Карачаево-Черкесской Республике, там она сложилась на уровне 30 064 руб.