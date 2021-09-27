Путин поручил разработать предложения по улучшению системы оплаты труда учителей

В рамках тестирования правительство предоставит регионам порядок определения ставки на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп, а также перечни компенсационных и стимулирующих выплат с размерами и условиями их назначения. На основе этих данных регионы будут рассчитывать зарплаты учителей, а также смогут самостоятельно назначать дополнительные выплаты. Образовательные организации получат возможность назначать надбавки за счет получаемых доходов, если они есть. К апрелю 2022 г. Минпросвещения и Минтруд подготовят акты об утверждении порядка расчета ставок и перечни выплат.