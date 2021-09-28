Песков назвал ФНБ «подушкой безопасности» для России
Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться «подушкой безопасности» для России в условиях турбулентности, которая сейчас наблюдается в мире, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Существуют и прорабатываются варианты на возвратной основе использования средств ФНБ для мегапроектов развития. Эти проекты есть — часть из них известна, часть из них в проработке. ФНБ на то и ФНБ. Мы видим с вами в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической и мировой конъюнктуры. И, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, куда могут быть направлены дополнительные доходы, поступающие в фонд из-за выросших цен на газ.
Газ в Европе стал дорожать на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, а также в связи с приближением отопительного сезона на фоне нехватки газа и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин 10 сентября заявил, что сложившаяся ситуация обусловлена политикой Еврокомиссии.