Песков назвал ФНБ «подушкой безопасности» для России

«Существуют и прорабатываются варианты на возвратной основе использования средств ФНБ для мегапроектов развития. Эти проекты есть — часть из них известна, часть из них в проработке. ФНБ на то и ФНБ. Мы видим с вами в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической и мировой конъюнктуры. И, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, куда могут быть направлены дополнительные доходы, поступающие в фонд из-за выросших цен на газ.