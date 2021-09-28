Путин пообещал ежегодный рост денежного довольствия силовиков

«Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по девять процентов в год», — сказал Путин. Таким образом, удастся сократить разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, который образовался за последние годы. В 2023 г., по словам президента, на 5% дополнительно повысятся темпы индексации окладов военных и сотрудников правоохранительных органов.