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Путин пообещал ежегодный рост денежного довольствия силовиков

Ведомости

Денежное довольствие сотрудников ФСИН, МВД, Росгвардии и Федеральной таможенной службы будет расти на 9% ежегодно в течение двух лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам, его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по девять процентов в год», — сказал Путин. Таким образом, удастся сократить разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, который образовался за последние годы. В 2023 г., по словам президента, на 5% дополнительно повысятся темпы индексации окладов военных и сотрудников правоохранительных органов.

В конце августа Путин подписал указ о единовременной выплате 15 000 руб. сотрудникам правоохранительных органов. Выплаты получат прокуроры, судебные приставы, сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, ФСИН, таможенники, бойцы Росгвардии. Кроме того, президент подписал указ о выплате аналогичной суммы военнослужащим. Выплата будет распространяться на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, не заключивших контракт о прохождении службы.

Ранее по теме: Силовики и военные получат выплату в 15 000 рублей на следующей неделе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных