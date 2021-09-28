Путин пообещал ежегодный рост денежного довольствия силовиков
Денежное довольствие сотрудников ФСИН, МВД, Росгвардии и Федеральной таможенной службы будет расти на 9% ежегодно в течение двух лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам, его слова приводит пресс-служба Кремля.
«Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по девять процентов в год», — сказал Путин. Таким образом, удастся сократить разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, который образовался за последние годы. В 2023 г., по словам президента, на 5% дополнительно повысятся темпы индексации окладов военных и сотрудников правоохранительных органов.
В конце августа Путин подписал указ о единовременной выплате 15 000 руб. сотрудникам правоохранительных органов. Выплаты получат прокуроры, судебные приставы, сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, ФСИН, таможенники, бойцы Росгвардии. Кроме того, президент подписал указ о выплате аналогичной суммы военнослужащим. Выплата будет распространяться на военнослужащих, проходящих службу по контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, не заключивших контракт о прохождении службы.