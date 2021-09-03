Силовики и военные получат выплату в 15 000 рублей на следующей неделе
Военнослужащие и работники силовых ведомств получат единовременную выплату в размере 15 000 руб. на следующей неделе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина. Также на следующей неделе военные пенсионеры, пенсионеры правоохранительных органов и органов безопасности получат выплату в 10 000 руб.
«Министерством финансов Российской Федерации вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в ведении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем чтобы выплаты начались на следующей неделе», — заявила Голикова.
2 сентября, когда начались выплаты другим категориям пенсионеров, пособия получили 30,2 млн россиян, получающих пенсию на карту. «Гражданам, которые получают пенсию через "Почту России" и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты началась с сегодняшнего дня на сумму 125 млрд руб. для 12,5 млн наших граждан», — рассказала вице-премьер.
Ранее Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить военным в среднем по 15 000 руб., пенсионерам — по 10 000 руб. По его словам, сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. С учетом этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.