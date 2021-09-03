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Силовики и военные получат выплату в 15 000 рублей на следующей неделе

Ведомости

Военнослужащие и работники силовых ведомств получат единовременную выплату в размере 15 000 руб. на следующей неделе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина. Также на следующей неделе военные пенсионеры, пенсионеры правоохранительных органов и органов безопасности получат выплату в 10 000 руб.

«Министерством финансов Российской Федерации вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в ведении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем чтобы выплаты начались на следующей неделе», — заявила Голикова.

2 сентября, когда начались выплаты другим категориям пенсионеров, пособия получили 30,2 млн россиян, получающих пенсию на карту. «Гражданам, которые получают пенсию через "Почту России" и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты началась с сегодняшнего дня на сумму 125 млрд руб. для 12,5 млн наших граждан», — рассказала вице-премьер.

Ранее Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить военным в среднем по 15 000 руб., пенсионерам — по 10 000 руб. По его словам, сейчас правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. С учетом этого президент считает справедливой мерой дополнительную поддержку военных и пенсионеров.

Ранее по теме: Более 30 млн пенсионеров получили обещанную Путиным выплату

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных