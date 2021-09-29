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В Минэке перечислили риски неконтролируемого роста экосистем

Ведомости

Быстрый рост экосистем создает три ключевых риска, от которых необходимо дополнительно защитить интересы пользователей. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал заместитель министра экономического развития Владислав Федулов.

Первый риск, по его словам – это трудовые отношения внутри крупных экосистем. «Самый простой пример – условия договоров между агрегатором и таксистами. Фактически водитель не оформляется в штат, на нем лежит вся ответственность, при этом он платит комиссию за вход на платформу, не говоря о налогах», пояснил он. По его мнению, в ряде случаев есть явные дисбалансы.

Второй риск, по словам Федулова, – это безопасность данных. Минэк интересует два аспекта этой проблемы – защита от утечек и неконтролируемая торговля данными. 

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Третий – цензурирование высказываний, продолжил замминистра. Экосистема может блокировать или модерировать любые публикации, по сути, на свое усмотрение, полагает Федулов». «Заблокировать вас в социальной сети и подогнать под это теоретическую основу, своего рода редакционную политику – это две секунды». Экосистемы фактически могут формировать общественное мнение. Вряд ли население заинтересовано в том, чтобы бизнес стал политическим регулятором, резюмировал он.

Кроме Минэкономразвития, особое внимание росту экосистем уделяет Банк России. Регулятор беспокоится по поводу вложений финансовых экосистем, ядром которых являются банки, в непрофильные рисковые активы. Поэтому для банков, строящих или входящих в экосистемы, Банк России собирается ввести риск-чувствительный лимит на уровне 30%. Банки также планируется обязать раскрывать всю информацию о вложениях в непрофильные активы, а также будут более пристально следить за обеспечением информбезопасности и финансированием участников экосистем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных