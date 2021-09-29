В Минэке перечислили риски неконтролируемого роста экосистем

Первый риск, по его словам – это трудовые отношения внутри крупных экосистем. «Самый простой пример – условия договоров между агрегатором и таксистами. Фактически водитель не оформляется в штат, на нем лежит вся ответственность, при этом он платит комиссию за вход на платформу, не говоря о налогах», пояснил он. По его мнению, в ряде случаев есть явные дисбалансы.