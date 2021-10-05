«Экономическая правда» узнала о плане закупки Украиной газа на зиму
Чтобы пройти наступивший отопительный сезон, Украина должна закупить недостающий газ, а недостающие для этой задачи деньги профильная украинская госкомпания «Нафтогаз» получит за счет компенсации за потерю контроля над украинской газотранспортной системой. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники. На имеющиеся у госкомпании средства недостающий газ закупить пока невозможно из-за выросших цен на топливо в Европе.
Сейчас Украине для прохождения отопительного сезона нужно около 19 млрд куб. м газа, из которых в ее распоряжении имеются 15 млрд куб. м. Остальные 4 млрд куб. м нужно докупить. При цене на газ в Европе в районе $1100 за тысячу кубометров (30 000 гривен, а сейчас она составляет более $1200. — Прим. «Ведомости») в общей сложности Киеву придется заплатить за «виртуальный реверс» из европейских стран 120 млрд гривен (328 млрд руб.). Уже в конце сентября «Нафтогаз» запросил у правительства Украины 44 млрд гривен для докупки газа по тогдашней цене на это топливо в Европе в районе $1000 за тысячу кубометров.
По словам собеседника издания, украинские власти нашли часть решения проблемы недостающих средств. За передачу в 2019 г. контроля над украинской ГТС «Нафтогаз», по решению правительства Украины, принятому на этой неделе, получит 51 млрд гривен (более 139 млрд руб.). Из них 48 млрд гривен (более 131 млрд руб.) выплатит «Оператор ГТС Украины», который сейчас имеет только 30 млрд гривен (в виде чистой прибыли за последние полтора года работы). Остальные 18 млрд «Оператор ГТС Украины», скорее всего, будет брать в кредит.
Украина, по данным «Нафтогаза», добыла в 2020 г. 20,2 млрд кубометров, а потребила – 31 млрд кубометров, таким образом, для собственных нужд топливо необходимо регулярно докупать за границей. Украинская сторона приобретает часть импортируемого в Европу топлива так называемым «виртуальным реверсом». Фактически Киев не получает газ из Европы, а отбирает часть транзитного топлива себе, оплачивая его Польше, Венгрии и Словакии, которые выступают конечными получателями газа. Это привязывает получаемый Украиной газ к европейским ценам на него.
Однако теперь получение газа «виртуальным реверсом» как минимум у Венгрии находится под вопросом. С 1 октября Россия прекратила транзит газа через Украину в направлении этой страны, так как заключила с Будапештом контракт на поставку до 2036 г. газа по «Турецкому потоку» и далее через Болгарию и Сербию, а также через Австрию, в обход украинской территории. Условия договора могут быть пересмотрены не раньше, чем через 10 лет.
Ранее сегодня цена на газ в Европе побила очередной рекорд — она достигла $1247,4 за тысячу кубометров, второй день удерживаясь выше отметки в $1200 за тысячу кубометров. Цены на «голубое топливо» бьют рекорды в Европе с августа на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».