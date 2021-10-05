«Экономическая правда» узнала о плане закупки Украиной газа на зиму

Сейчас Украине для прохождения отопительного сезона нужно около 19 млрд куб. м газа, из которых в ее распоряжении имеются 15 млрд куб. м. Остальные 4 млрд куб. м нужно докупить. При цене на газ в Европе в районе $1100 за тысячу кубометров (30 000 гривен, а сейчас она составляет более $1200. — Прим. «Ведомости») в общей сложности Киеву придется заплатить за «виртуальный реверс» из европейских стран 120 млрд гривен (328 млрд руб.). Уже в конце сентября «Нафтогаз» запросил у правительства Украины 44 млрд гривен для докупки газа по тогдашней цене на это топливо в Европе в районе $1000 за тысячу кубометров.