На Украине опровергли возобновление транзита газа в Венгрию

Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины заявила, что «Газпром» с утра 1 октября остановил транзит газа в Венгрию через Украину. По ее данным, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.