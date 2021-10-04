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На Украине опровергли возобновление транзита газа в Венгрию

Ведомости

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон опроверг возобновление транзита газа в Венгрию. Такое заявление опубликовано на странице Макогона в Facebook.

«В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" восстановил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, в настоящее время есть небольшой поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — пояснил он.

По данным на сайте оператора, 2 октября через украинскую станцию «Берегово» в Венгрию было поставлено 2,31 млн куб. м газа. По данным на сайте оператора газотранспортной системы Венгрии, поставки через Украину идут непрерывно в течение 3 октября, сообщил ТАСС.

Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины заявила, что «Газпром» с утра 1 октября остановил транзит газа в Венгрию через Украину. По ее данным, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

«Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступило в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Ранее по теме: Поставки газа в Венгрию через Украину возобновили

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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