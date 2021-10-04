Поставки газа в Венгрию через Украину возобновили
Транзит российского газа через Украину в Венгрию продолжается, несмотря на заявление «Оператора ГТС Украины» о прекращении поставок, говорится на сайте оператора.
По данным компании, 2 октября через украинскую приграничную газоизмерительную станцию «Берегово» в Венгрию было поставлено 2,31 млн куб. м газа, 1 октября – 4,8 куб. м. По данным на сайте оператора газотранспортной системы Венгрии, поставки через Украину идут непрерывно в течение 3 октября.
27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступило в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
1 октября «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через Украину. По ее данным, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.