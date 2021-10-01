Песков заявил о политизированности претензий к России из-за транзита газа
Большая часть претензий к России из-за транзита газа политизирована, российская сторона выполняет все свои обязательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины заявила, что «Газпром» с утра 1 октября остановила транзит газа в Венгрию через Украину. Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) страны. По ее данным, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки. В ГТС Украины напомнили, что сегодня вступил в силу контракт на транспортировку газа из России в Венгрию через газопровод «Турецкий поток».
«Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами», — сказал Песков журналистам. На вопрос, не могут ли возникнуть претензии к России с тем, что она обошла Украину, Песков сказал: «Претензии к России были и будут, большая часть этих претензий как мы знаем достаточно политизированные. Но главное в этой ситуации то, что мы последовательно остаемся верны нашим обязательствам»
«Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.