Песков заявил о политизированности претензий к России из-за транзита газа

Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины заявила, что «Газпром» с утра 1 октября остановила транзит газа в Венгрию через Украину. Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) страны. По ее данным, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки. В ГТС Украины напомнили, что сегодня вступил в силу контракт на транспортировку газа из России в Венгрию через газопровод «Турецкий поток».