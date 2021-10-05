«Сбер» заявил о сокращении ВВП России в сентябре на 0,4%

По мнению экспертов, негативные тенденции последних двух месяцев были в значительной степени компенсированы государственными выплатами. Так, например, в июле президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам. Кроме того, такую же сумму в начале сентября получили пенсионеры, а по 15 000 руб. — военнослужащие и учащиеся военных вузов.