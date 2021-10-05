«Сбер» заявил о сокращении ВВП России в сентябре на 0,4%
ВВП России в сентябре сократился в реальном выражении по сравнению с августом на 0,4%, а в августе по сравнению с июлем — на 0,2%, говорится в исследовании аналитиков «Сбериндекса».
По оценке кредитной организации, в первый месяц осени объем трат домохозяйств на товары и услуги составил более 4,5 трлн руб. — это на 15,4% больше, чем в аналогичный период 2020 г. Ранее, в августе, прирост составил в годовом выражении 15,5%. Однако высокие номинальные показатели в значительной степени связаны с ростом инфляции: в последний летний месяц она обновила пятилетний максимум, составив 6,68% год к году, пояснили эксперты.
Таким образом, в реальном выражении ВВП России снижается второй месяц подряд, резюмировали аналитики. В связи с этим «Сбер» понизил оценку роста экономики страны в III квартале 2021 г. с 5,3 до 5,1% год к году.
«Это может быть индикатором того, что экономика России в целом следует глобальному тренду и в последние месяцы тяготеет к охлаждению», — говорится в исследовании.
По мнению экспертов, негативные тенденции последних двух месяцев были в значительной степени компенсированы государственными выплатами. Так, например, в июле президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам. Кроме того, такую же сумму в начале сентября получили пенсионеры, а по 15 000 руб. — военнослужащие и учащиеся военных вузов.
«Масштабные государственные выплаты населению в значительной степени компенсировали негативные тенденции в последние два месяца, но уже в октябре замедление может стать более выраженным», — предупредили аналитики.
По данным Росстата, во II квартале этого года ВВП России вырос на рекордные с III квартала 2000 г. 10,5% в годовом выражении. В I квартале экономика сократилась на 0,7%. Таким образом, за первое полугодие ВВП увеличился на 4,8%. По оценке Минэкономразвития, в целом за 2021 г. российская экономика возрастет на 4,2%.