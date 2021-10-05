Минфин объяснил подорожание продуктов «перегревом» потребительского рынка
Скорость восстановления деловой активности в России после пандемии коронавируса превзошла прогнозы, что по мере снижения безработицы привело «к появлению признаков перегрева на потребительском рынке» и как следствие — к подорожанию продуктов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный Министерством финансов документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», который был внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета.
Целевое значение инфляции в России составляет 4%. При этом, по данным Росстата, в августе годовой прирост потребительских цен в стране достиг пятилетнего максимума в 6,68%, причем продовольственные товары подорожали выше этого значения — на 7,7%. К 27 сентября годовая инфляция составила 7,26%, в сегменте продовольствия — 9,41%, сообщало Минэкономразвития. Сильнее всего подорожали овощи: капуста — на 77,05%, картофель — на 52,53%, морковь — на 30,16%, лук — на 29,21%. Кроме того, на 30% увеличилась стоимость сахара, на 24,64% — кур, на 24,44% — подсолнечного масла, на 20,98% — яиц.
По данным «Известий», Минфин объясняет такую ситуацию опережающим ростом спроса в этом году по отношению к производственным возможностям в стране. Кроме того, на рынок повлияли «бюджетно-кредитная накачка денег в развитых странах» и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных товарных группах. Все это, по мнению ведомства, формирует «повышенный инфляционный фон».
Также «перегрев» частично обусловлен временными факторами, отметили в министерстве. Например, повышенным уровнем внутреннего спроса в стране из-за ограничений международного авиасообщения вследствие пандемии коронавируса.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам этого года сложится на уровне 5,8%. Банк России ранее представил оценку в 5,7-6,2%. При этом министр экономического развития Максим Решетников предупредил о наличии рисков, что финальное значение будет выше ожидаемого.