Минфин объяснил подорожание продуктов «перегревом» потребительского рынка

Скорость восстановления деловой активности в России после пандемии коронавируса превзошла прогнозы, что по мере снижения безработицы привело «к появлению признаков перегрева на потребительском рынке» и как следствие — к подорожанию продуктов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный Министерством финансов документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», который был внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета.