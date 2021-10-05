Кудрин назвал «оптимистичным» прогноз по годовой инфляции в России

В сентябре в Госдуму был внесен подготовленный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития РФ до 2024 г. — уже третий в этом году. По уточненным расчетам ведомства, инфляция по итогам 2021 г. в базовом варианте вырастет до 5,8% (на 0,8% больше июльских прогнозных показателей и на 1,5% выше апрельских). В консервативном варианте инфляция ускорится до 6% по итогам текущего года — чуть ниже высшей оценки, которую дает ЦБ (5,7-6,2%).