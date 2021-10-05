Кудрин назвал «оптимистичным» прогноз по годовой инфляции в России
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Минэкономразвития чересчур оптимистично оценивает темпы роста инфляции в России. Такое мнение он высказал во вторник на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета.
«Инфляция ожидается 5,8% по официальному прогнозу, но уже к 1 октября она 5,2%, — сказал Кудрин, выступая 5 октября в Совфеде (цитата по РИА Новости). — Поэтому это скорее оптимистический сценарий. Всегда, когда мы недооцениваем инфляцию, мы должны потом будем корректировать свои решения на доиндексацию социальных пособий, поддержки населения, и конечно, мы понимаем, что наши некоторые вклады тоже обесцениваются».
В сентябре в Госдуму был внесен подготовленный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития РФ до 2024 г. — уже третий в этом году. По уточненным расчетам ведомства, инфляция по итогам 2021 г. в базовом варианте вырастет до 5,8% (на 0,8% больше июльских прогнозных показателей и на 1,5% выше апрельских). В консервативном варианте инфляция ускорится до 6% по итогам текущего года — чуть ниже высшей оценки, которую дает ЦБ (5,7-6,2%).
В то же время министр экономического развития Максим Решетников признавал, что темпы роста инфляции могут превысить базовый прогноз в связи с социальными выплатами и внешнеэкономическими факторами.