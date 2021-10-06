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Европейские компании сообщили об остановке производств из-за цен на газ

Ведомости

Некоторые энергоемкие предприятия Европы вынуждены сокращать производство на фоне исторического роста цен на газ.

Так, компания SKW Stickstoffwerke Piesteritz в федеральной земле Саксония-Анхальт (Германия) во вторник заявила о сокращении производства аммиака на 20% и предупредила о возможности полной остановки мощностей.

Генеральный директор компании Петр Цингр объяснил решение невозможностью вести «экономически разумное производство» из-за роста цен на газ. «Мы требуем немедленных политических действий. Без государственных мер существует угроза остановки производства в ближайшем будущем», — цитирует его газета Handelsblatt. «Последствия скажутся не только на Саксонии-Анхальт как на месте ведения бизнеса, но и на перерабатывающей промышленности, логистике и сельском хозяйстве Германии», — добавил он.

SKW Stickstoffwerke Piesteritz — крупнейший в стране производитель аммиака, из которого получают азотные удобрения, карбамида (удобрения с высоким содержанием азота) и Adblue, популярного реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.

Британская Energy Intensive Users Group (EIUG), представляющая интересы энергоемких производителей стали, химических продуктов и удобрений, сообщила во вторник, что резкий рост цен уже привел к остановке производства стали в периоды «пикового спроса». EIUG предложила властям ввести временные меры, чтобы сдержать рост расходов на газ и электроэнергию, а также цен на углерод. Производители также считают, что регулятор энергорынка Ofgem может последовать примеру европейских конкурентов и снизить тарифы.

«Мы уже наблюдали влияние поистине астрономического роста стоимости энергии на производство в секторах производства удобрений и стали. Никто не хочет повторения этого в других отраслях промышленности этой зимой, учитывая, что энергоемкие отрасли промышленности Великобритании производят так много необходимых бытовых и промышленных товаров и неразрывно связаны со многими цепочками поставок», — сказал председатель организации Ричард Лиз.

В сентябре американский производитель удобрений CF Industries уже закрыл два британских предприятия, которые производят 60% коммерческих поставок углекислого газа в стране, из-за роста цен на газ, после чего правительство вмешалось, чтобы покрыть  расходы на эксплуатацию одного из заводов в течение еще трех недель. В том же месяце норвежская Yara, второй по величине производитель удобрений в мире, объявила о планах сократить производство аммиака на 40%.

В Великобритании в этом году разорились в общей сложности 12 поставщиков электроэнергии, обслуживающих около 1,5 млн домохозяйств, из них девять объявили о банкротстве за период с начала августа.

Цена газа на европейских хабах продолжает расти и в среду, 6 октября, впервые преодолела отметку в $1600 за тысячу кубометров, а затем и $1900. Такое историческое подорожание связывают с: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, безветренной погодой, которая привела к значительному падению ветрогенерации, нехваткой СПГ и угля, а также неопределенностью со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».

Ранее сегодня пять стран — членов ЕС – Франция, Испания, Чехия, Греция и Румыния — предложили расследовать причины роста цен и создать общий инструментарий, чтобы реагировать на подобные скачки в будущем и координировать политику по закупкам и хранению топлива.

Ранее по теме: Пять стран ЕС предложили расследовать рост цен на газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных