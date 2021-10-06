Европейские компании сообщили об остановке производств из-за цен на газ
Некоторые энергоемкие предприятия Европы вынуждены сокращать производство на фоне исторического роста цен на газ.
Так, компания SKW Stickstoffwerke Piesteritz в федеральной земле Саксония-Анхальт (Германия) во вторник заявила о сокращении производства аммиака на 20% и предупредила о возможности полной остановки мощностей.
Генеральный директор компании Петр Цингр объяснил решение невозможностью вести «экономически разумное производство» из-за роста цен на газ. «Мы требуем немедленных политических действий. Без государственных мер существует угроза остановки производства в ближайшем будущем», — цитирует его газета Handelsblatt. «Последствия скажутся не только на Саксонии-Анхальт как на месте ведения бизнеса, но и на перерабатывающей промышленности, логистике и сельском хозяйстве Германии», — добавил он.
SKW Stickstoffwerke Piesteritz — крупнейший в стране производитель аммиака, из которого получают азотные удобрения, карбамида (удобрения с высоким содержанием азота) и Adblue, популярного реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.
Британская Energy Intensive Users Group (EIUG), представляющая интересы энергоемких производителей стали, химических продуктов и удобрений, сообщила во вторник, что резкий рост цен уже привел к остановке производства стали в периоды «пикового спроса». EIUG предложила властям ввести временные меры, чтобы сдержать рост расходов на газ и электроэнергию, а также цен на углерод. Производители также считают, что регулятор энергорынка Ofgem может последовать примеру европейских конкурентов и снизить тарифы.
«Мы уже наблюдали влияние поистине астрономического роста стоимости энергии на производство в секторах производства удобрений и стали. Никто не хочет повторения этого в других отраслях промышленности этой зимой, учитывая, что энергоемкие отрасли промышленности Великобритании производят так много необходимых бытовых и промышленных товаров и неразрывно связаны со многими цепочками поставок», — сказал председатель организации Ричард Лиз.
В сентябре американский производитель удобрений CF Industries уже закрыл два британских предприятия, которые производят 60% коммерческих поставок углекислого газа в стране, из-за роста цен на газ, после чего правительство вмешалось, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию одного из заводов в течение еще трех недель. В том же месяце норвежская Yara, второй по величине производитель удобрений в мире, объявила о планах сократить производство аммиака на 40%.
В Великобритании в этом году разорились в общей сложности 12 поставщиков электроэнергии, обслуживающих около 1,5 млн домохозяйств, из них девять объявили о банкротстве за период с начала августа.
Цена газа на европейских хабах продолжает расти и в среду, 6 октября, впервые преодолела отметку в $1600 за тысячу кубометров, а затем и $1900. Такое историческое подорожание связывают с: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, безветренной погодой, которая привела к значительному падению ветрогенерации, нехваткой СПГ и угля, а также неопределенностью со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».
Ранее сегодня пять стран — членов ЕС – Франция, Испания, Чехия, Греция и Румыния — предложили расследовать причины роста цен и создать общий инструментарий, чтобы реагировать на подобные скачки в будущем и координировать политику по закупкам и хранению топлива.