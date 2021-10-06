Европейские компании сообщили об остановке производств из-за цен на газ

В сентябре американский производитель удобрений CF Industries уже закрыл два британских предприятия, которые производят 60% коммерческих поставок углекислого газа в стране, из-за роста цен на газ, после чего правительство вмешалось, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию одного из заводов в течение еще трех недель. В том же месяце норвежская Yara, второй по величине производитель удобрений в мире, объявила о планах сократить производство аммиака на 40%.