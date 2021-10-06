Путин заявил о спекуляциях о поставках российского газа через Украину
Москва видит спекуляции о поставках газа через территорию Украины, однако за девять месяцев 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа через территорию Украины более чем на 8%, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС (газотранспортную систему. — "Ведомости") Украины – 40 млрд куб. м газа в год, и за девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил эти поставки, эту прокачку, точнее, через транспортную систему Украины более чем на 8%. Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — заявил Путин.
Он пояснил, что еще больше увеличивать прокачку через ГТС Украины для «Газпрома» экономически невыгодно. Прокачка по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год.
Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на октябрь. Также компания выкупила только треть предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу – 31,3 млн куб. м. В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.
В ходе прошедших в середине июля переговоров президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли уладить разногласий по газопроводу «Северный поток — 2». Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. От дальнейших санкций против участников строительства газопровода США отказались.