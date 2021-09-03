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Глава «Нафтогаза» назвал гарантии сохранения транзита газа через Украину

Ведомости

Гарантии энергетической безопасности Украины – это контракты с европейскими компаниями на транзит газа, если же «Газпром» будет блокировать доступ третьих стран, следует ввести санкции, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала 1+1.

«Самая лучшая гарантия — это как раз контракты с европейскими компаниями, и мы сейчас ждем обещанные так называемые консультации на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы, и на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину — это то, что нам нужно», — заявил Витренко.

Он отметил, что Украина не против продлить контракт с Россией на транзит газа еще на 10 лет, однако это не самая лучшая гарантия. В случае, если «Газпром» будет блокировать доступ третьих стран к транзиту через Украину, нужно будет вводить санкции, уточнил Витренко.

В начале августа Витренко говорил, что украинская сторона должна вести переговоры о продлении контракта на транзит после 2024 г. именно с «Газпромом», а консультации с немецким правительством по этому вопросу будут «неуместны». Позже он заявлял, что газопровод «Северный поток — 2» грозит прекращением транзита газа через Украину и повышает риски «полномасштабного военного вторжения» России. Киев, по его словам, рассматривает сохранение транзита российского газа в Европу как предохранитель от такого развития событий.

В ходе прошедших в середине июля переговоров президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли уладить разногласий по газопроводу «Северный поток — 2». Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных