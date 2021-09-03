Глава «Нафтогаза» назвал гарантии сохранения транзита газа через Украину
«Самая лучшая гарантия — это как раз контракты с европейскими компаниями, и мы сейчас ждем обещанные так называемые консультации на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы, и на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину — это то, что нам нужно», — заявил Витренко.
Он отметил, что Украина не против продлить контракт с Россией на транзит газа еще на 10 лет, однако это не самая лучшая гарантия. В случае, если «Газпром» будет блокировать доступ третьих стран к транзиту через Украину, нужно будет вводить санкции, уточнил Витренко.
В начале августа Витренко говорил, что украинская сторона должна вести переговоры о продлении контракта на транзит после 2024 г. именно с «Газпромом», а консультации с немецким правительством по этому вопросу будут «неуместны». Позже он заявлял, что газопровод «Северный поток — 2» грозит прекращением транзита газа через Украину и повышает риски «полномасштабного военного вторжения» России. Киев, по его словам, рассматривает сохранение транзита российского газа в Европу как предохранитель от такого развития событий.
В ходе прошедших в середине июля переговоров президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли уладить разногласий по газопроводу «Северный поток — 2». Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.