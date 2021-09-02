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Зеленский назвал условие введения США санкций против «Северного потока – 2»

Ведомости

Власти США будут вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», если будут нарушаться права Украины или будут подниматься вопросы энергетической безопасности, заявил в ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский.

«Желание Соединенных Штатов, то, что я слышал сегодня по крайней мере, если будут нарушаться украинские права и если будет подниматься вопросы энергетической безопасности, Соединенные Штаты будут готовы к внедрению санкционной политики», — отметил Зеленский (цитата по «Украина 24»).

Ранее на сайте президента Украины было опубликовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве. В нем говорится, что Украина и США рассматривают «Северный поток – 2» как угрозу энергетической безопасности Европы.

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В ходе прошедших в середине июля переговоров Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли уладить разногласия по данному проекту. Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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