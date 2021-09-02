Зеленский назвал условие введения США санкций против «Северного потока – 2»
Власти США будут вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», если будут нарушаться права Украины или будут подниматься вопросы энергетической безопасности, заявил в ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский.
«Желание Соединенных Штатов, то, что я слышал сегодня по крайней мере, если будут нарушаться украинские права и если будет подниматься вопросы энергетической безопасности, Соединенные Штаты будут готовы к внедрению санкционной политики», — отметил Зеленский (цитата по «Украина 24»).
Ранее на сайте президента Украины было опубликовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве. В нем говорится, что Украина и США рассматривают «Северный поток – 2» как угрозу энергетической безопасности Европы.
В ходе прошедших в середине июля переговоров Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли уладить разногласия по данному проекту. Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.