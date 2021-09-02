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Зеленский оценил встречу с Байденом в США

Ведомости

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена прошла в нормальной, продуктивной атмосфере, заявил Зеленский журналистам в ходе брифинга. Трансляция велась на телеканале «Украина 24».

«В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор», — отметил Зеленский. По его мнению, продолжение разговора в течение 2 ч вместо запланированных 45 мин говорит, что «стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога».

Президент Украины добавил, что в ходе встречи не увидел негатива к своей команде со стороны американцев. «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде <...> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова», — отметил Зеленский. Он добавил, что «это приятно».

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. Главы государств провели встречу 1 сентября наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины встретился с американскими чиновниками. Планируется, что он посетит несколько городов в США, а также прочитает лекцию в Стэнфордском университете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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