Зеленский оценил встречу с Байденом в США

Президент Украины добавил, что в ходе встречи не увидел негатива к своей команде со стороны американцев. «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде <...> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова», — отметил Зеленский. Он добавил, что «это приятно».