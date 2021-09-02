Зеленский оценил встречу с Байденом в США
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена прошла в нормальной, продуктивной атмосфере, заявил Зеленский журналистам в ходе брифинга. Трансляция велась на телеканале «Украина 24».
«В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор», — отметил Зеленский. По его мнению, продолжение разговора в течение 2 ч вместо запланированных 45 мин говорит, что «стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога».
Президент Украины добавил, что в ходе встречи не увидел негатива к своей команде со стороны американцев. «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде <...> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова», — отметил Зеленский. Он добавил, что «это приятно».
31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. Главы государств провели встречу 1 сентября наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины встретился с американскими чиновниками. Планируется, что он посетит несколько городов в США, а также прочитает лекцию в Стэнфордском университете.