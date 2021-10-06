Минэкономики предложило вернуть налоговые льготы для изобретений и брендов

Министерство предлагает применить данную льготу для крупного бизнеса на три года, для малого и среднего — на пять лет. По мнению Минэкономики, это приведет к выходу из «серой зоны» рынка интеллектуальной собственности, а также позволит привлечь лицензиатов или приобретателей исключительных прав.