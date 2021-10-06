Минэкономики предложило вернуть налоговые льготы для изобретений и брендов
Минэкономразвития предложило вернуть действовавшее в 2018-2019 гг. освобождение от налога на прибыль имущественных прав компаний на свою интеллектуальную собственность. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, действовавшая два года налоговая льгота не дала необходимого результата. Льгота была введена, чтобы стимулировать бизнес провести инвентаризацию имущества и имущественных прав для постановки на баланс созданной ранее интеллектуальной собственности.
Отмена налоговой льготы с 2020 г. «стала сдерживающим фактором при оформлении прав на интеллектуальную собственность», отмечают в ведомстве. Без указанных льгот компании не заинтересованы в постановке на баланс интеллектуальной собственности и результатов ее деятельности.
Министерство предлагает применить данную льготу для крупного бизнеса на три года, для малого и среднего — на пять лет. По мнению Минэкономики, это приведет к выходу из «серой зоны» рынка интеллектуальной собственности, а также позволит привлечь лицензиатов или приобретателей исключительных прав.
«Для российских компаний использование льготы позволит обеспечить рост прибыли, повышение конкурентоспособности продукции и капитализации», — отмечается в пояснительной записке к документу.
По данным министерства, такие нематериальные активы у 95% российских компаний учитываются на балансе стоимости уплаченной за них госпошлины. Это сильно снижает как доходы при передаче лицензий на такую интеллектуальную собственность, так и размеры компенсации реальных потерь от ее неправомерного использования, отметили в Минэкономики.