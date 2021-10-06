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Минэкономики предложило вернуть налоговые льготы для изобретений и брендов

Ведомости

Минэкономразвития предложило вернуть действовавшее в 2018-2019 гг. освобождение от налога на прибыль имущественных прав компаний на свою интеллектуальную собственность. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов. 

Как отмечается в пояснительной записке к документу, действовавшая два года налоговая льгота не дала необходимого результата. Льгота была введена, чтобы стимулировать бизнес провести инвентаризацию имущества и имущественных прав для постановки на баланс созданной ранее интеллектуальной собственности. 

Отмена налоговой льготы с 2020 г. «стала сдерживающим фактором при оформлении прав на интеллектуальную собственность», отмечают в ведомстве. Без указанных льгот компании не заинтересованы в постановке на баланс интеллектуальной собственности и результатов ее деятельности.  

Министерство предлагает применить данную льготу для крупного бизнеса на три года, для малого и среднего — на пять лет. По мнению Минэкономики, это приведет к выходу из «серой зоны» рынка интеллектуальной собственности, а также позволит привлечь лицензиатов или приобретателей исключительных прав. 

«Для российских компаний использование льготы позволит обеспечить рост прибыли, повышение конкурентоспособности продукции и капитализации», — отмечается в пояснительной записке к документу. 

По данным министерства, такие нематериальные активы у 95% российских компаний учитываются на балансе стоимости уплаченной за них госпошлины. Это сильно снижает как доходы при передаче лицензий на такую интеллектуальную собственность, так и размеры компенсации реальных потерь от ее неправомерного использования, отметили в Минэкономики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных