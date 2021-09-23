В правительстве обсуждают компенсацию больничных самозанятым

В правительстве обсуждают компенсацию больничных самозанятымСейчас они не могут делать отчисления в ФСС и претендовать на выплаты
Минэкономразвития изучает возможность предоставления социальных гарантий самозанятым в виде компенсации больничных и организации декретных выплат. Это следует из письма министерства в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к одному из получателей.
Сейчас самозанятые не имеют возможности делать отчисления в ФСС и, соответственно, не могут претендовать на компенсацию больничных и декретные выплаты. В письме Минэка сказано, что сейчас «обсуждается вопрос о целесообразности распространения в отношении физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход, положений законодательства об отнесении к лицам, имеющим право на получение пособий в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством (оплачиваемые больничные и пособия по материнству)». В связи с этим министерство просит высказать получателей писем позицию по данному вопросу.
Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова подтвердила «Ведомостям», что вопрос социальных гарантий для самозанятых обсуждается. В пресс-службе Минтруда «Ведомостям» подтвердили, что сейчас идет обсуждение механизмов обеспечения социальных гарантий для самозанятых и анализ различных вариантов, в том числе – с учетом международного опыта. «Важно, с одной стороны, обеспечить поддержку гражданам в сложные периоды и базовые гарантии для использующих режим самозанятости граждан. С другой стороны, с учетом общего тренда на развитие платформенной занятости Минтруд считает принципиально важным создание таких условий, которые бы не препятствовали развитию такой формы правоотношений», — сказал представитель Минтруда. Он подчеркнул, что поскольку самозанятость для многих граждан не является основным источником дохода, то «приоритетный вариант предоставления социальных гарантий – страховой и на добровольных принципах».
Вице-президент ВСС Виктор Дубровин сообщил «Ведомостям», что союз изучит письмо Минэкономразвития и готов «к конструктивному диалогу со всеми ведомствами по данному вопросу». При этом, по его мнению, в России культура добровольного страхования не сильно развита и, «скорее всего, самозанятые будут задумываться о страховании только в случаях, когда страховой случай фактически наступил». В данной ситуации страховщики не смогут помочь, отметил Дубровин.
Согласно действующему законодательству, самозанятые не подлежат обязательному социальному страхованию на случай болезни или в связи с материнством. С предложением рассмотреть вопрос о предоставлении самозанятым права добровольно платить за себя страховые взносы, чтобы получать компенсацию больничных и декретные выплаты, выступала «Опора России». Весной этого года организация обращалась в Минтруд. В ответном письме на предложение «Опоры России» указывалось, что ФСС провел анализ поступивших взносов и выплат пособий добровольных плательщиков и пришел к выводу, что объем взносов заметно ниже, чем объем выплат. И если в число добровольных плательщиков включить самозанятых, то у ФСС может образоваться дефицит бюджета, говорилось в письме.
Сколько в России самозанятых
Налоговый режим для самозанятых был введен в качестве эксперимента в четырех регионах России в январе 2019 г. Летом 2020 г. власти распространили эксперимент на всю страну, он должен продлиться минимум до 2028 г. Самозанятым может стать гражданин, который оказывает платные услуги, но при этом не нанимает собственных сотрудников. Годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб. Ставка налога составляет 4% при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями, из этой суммы 37% идет в Фонд обязательного медицинского страхования, оставшиеся 63% — в бюджет региона. По состоянию на 17 сентября в России было зарегистрировано более 3 млн человек, применяющих налог на профессиональный доход, говорится в письме министерства.
По данным ФСС, в России в 2020 г. было зарегистрировано 24 659 человек, добровольно вступивших в систему обязательного соцстрахования. В 2019 г. они перечислили в ФСС 96,8 млн руб. взносов, а в 2020 г. получили в виде выплат почти в 9 раз больше – 852,7 млн руб.
Для реализации данной инициативы о добровольном соцстраховании самозанятых потребуется изменение в целый ряд законов и иных нормативных актов, объясняет юрист практики трудового права адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Мария Саликова. «В первую очередь в федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», поскольку он является основным нормативным актом, регулирующим больничные и декретные выплаты. Актуальная же редакция закона в принципе не предусматривает возможность социального страхования самозанятых», – говорит юрист.
Саликова отмечает, что изменения могут потребовать Налоговый кодекс, закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также ряд постановлений правительства и приказов Минтруда, поскольку большое количество особенностей и нюансов регулирования больничных и декретных содержится именно в этих нормативных актах, пояснила юрист. «В инициативе указывается о добровольном социальном страховании самозанятых, из чего следует, что возможность получения больничных и декретных будет доступна тем, кто решит сам за себя оплачивать страховые взносы. Поэтому маловероятно, что таких желающих будет большое количество», – заключила она.
Минтруд обеспокоен вопросом обеспечения трудовых и социальных гарантий самозанятым, но инициатива о возможности предоставлять им оплачиваемые больничные и пособия по материнству кажутся трудноисполнимыми, говорит заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Арсений Беленький, участвующий в обсуждениях вопроса о социальных гарантиях самозанятым.
«Скорее всего, рабочим станет совсем другой вариант: онлайн-платформы будут предлагать добровольное страхование для своих самозанятых исполнителей, а взамен будут получать определенные льготы от государства, как сейчас происходит с трудоустройством безработных и инвалидов», – сказал он.
В пресс-службе Минэка не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель ФСС сообщил «Ведомостям», что обсуждать механизмы социального страхования самозанятых «необходимо в более широком контексте – с учетом определения самого статуса самозанятых как исполнителей различных работ». «И такую комплексную работу Минтруд России сейчас проводит. Пока преждевременно говорить о каких-либо конкретных решениях», – отметили в фонде.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Литова