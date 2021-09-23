В правительстве обсуждают компенсацию больничных самозанятым

Сколько в России самозанятых

Налоговый режим для самозанятых был введен в качестве эксперимента в четырех регионах России в январе 2019 г. Летом 2020 г. власти распространили эксперимент на всю страну, он должен продлиться минимум до 2028 г. Самозанятым может стать гражданин, который оказывает платные услуги, но при этом не нанимает собственных сотрудников. Годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб. Ставка налога составляет 4% при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями, из этой суммы 37% идет в Фонд обязательного медицинского страхования, оставшиеся 63% — в бюджет региона. По состоянию на 17 сентября в России было зарегистрировано более 3 млн человек, применяющих налог на профессиональный доход, говорится в письме министерства.