Аналитики сообщили о снижении среднего времени поиска работы в России

Сейчас наибольшая доля безработных в России — 22,6% — не могут трудоустроиться дольше года. Еще у 22,4% граждан поиск нового места занимает от одного до трех месяцев, а у 21,4% — от трех месяцев до полугода. У 12,9% безработных на поиск работы уходит шесть-девять месяцев, у 10,5% — от девяти месяцев до года. Меньше всего людей (10,3%) трудоустраивается менее чем за месяц.