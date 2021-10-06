Аналитики сообщили о снижении среднего времени поиска работы в России
Среднее время поиска работы в России во II квартале этого года составило 6 месяцев 27 дней после 7 месяцев 2 дней в I квартале, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).
При этом в годовом выражении срок, наоборот, увеличился. Так, во II квартале 2020 г. он составлял 5 месяцев 23 дня, отметили эксперты. Они пояснили, что в начале года поиск работы обычно занимает больше времени, чем весной и летом, когда у предприятий появляется потребность в работниках сельского хозяйства, строительной и туристической сфер.
Сокращение срока поиска работы в разгар пандемии в 2020 г. аналитики связали с ростом безработицы весной. «Потерявшие на тот момент работу попросту еще не успели пробыть в статусе безработных длительное время. Поэтому усредненный период безработицы в России, с учетом недавно лишившихся работы, в разгар первой волны пандемии временно сократился», — отметили эксперты.
Сейчас наибольшая доля безработных в России — 22,6% — не могут трудоустроиться дольше года. Еще у 22,4% граждан поиск нового места занимает от одного до трех месяцев, а у 21,4% — от трех месяцев до полугода. У 12,9% безработных на поиск работы уходит шесть-девять месяцев, у 10,5% — от девяти месяцев до года. Меньше всего людей (10,3%) трудоустраивается менее чем за месяц.
Президент Finexpertiza Global Елена Трубникова отметила, что среднее время поиска работы в России возрастает по мере взросления человека. Так, опытные специалисты более избирательно подходят к выбору нового места, но при этом в ряде сфер, прежде всего не требующих высокой квалификации и связанных с существенной физической активностью, компании отдают предпочтение кандидатам помоложе. В среднем люди старше 40 лет ищут работу дольше семи месяцев. При этом мотивированные специалисты даже при внезапной потере работы стремятся найти новую в течение ближайших двух-трех месяцев.
В июле безработица в России снизилась до минимальных с августа 2019 г. показателей и составила 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек, сообщил Росстат. В августе показатель составил 4,4%, однако в количественном выражении ситуация не изменилась. По итогам 2020 г. безработными числились 5,8% трудоспособных россиян, или 4,3 млн человек.