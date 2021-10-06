ЦБ предупредил об инфляционных рисках из-за цен на энергоносители в Европе

На фоне рекордных цен на газ некоторые предприятия Европы вынуждены сокращать производство. Так, немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz во вторник сообщил о сокращении производства на 20% и предупредил о возможности полной остановки мощностей. Британская Energy Intensive Users Group (EIUG), представляющая интересы энергоемких производителей стали, химических продуктов и удобрений, сообщила во вторник, что резкий рост цен уже привел к остановке производства стали в периоды «пикового спроса». В сентябре американский производитель удобрений CF Industries уже закрыл два британских предприятия, которые производят 60% коммерческих поставок углекислого газа в стране, из-за роста цен на газ, после чего правительство вмешалось, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию одного из заводов в течение еще трех недель. В том же месяце норвежская Yara, второй по величине производитель удобрений в мире, объявила о планах сократить производство аммиака на 40%.