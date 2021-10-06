ЦБ предупредил об инфляционных рисках из-за цен на энергоносители в Европе
Банк России обеспокоен усилением инфляционных рисков в результате роста цен на энергоносители в Европе и других странах, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, передает корреспондент «Ведомостей».
«Рост цен на энергоносители в Европе и других странах действительно вызывает озабоченность с точки зрения ускорения инфляции в этих странах. Даже если это разовое явление, его масштаб все равно скажется на стоимости товаров и услуг производства этих стран и в какой-то мере это может усилить импортируемую инфляцию для России», – сказал зампред ЦБ. Он не привел конкретную оценку влияния роста цен на энергоносители на инфляцию.
На заседании по ключевой ставке 22 октября ЦБ уточнит прогноз инфляции на 2021 г. и среднесрочный горизонт, предупредил Заботкин. Согласно действующему прогнозу ЦБ, рост цен составит 5,7–6,2% по итогам 2021 г. На предыдущем заседании 10 сентября ЦБ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку. Она достигла рекордного с октября 2019 г. значения в 6,75% годовых. Регулятор исключил рост показателя до двузначных значений.
Цена ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF в ходе торгов 6 октября впервые в истории преодолела отметку в $1900, следует из данных лондонской биржи ICE. Также 6 октября цена на энергетический уголь в Европе установила новый рекорд и преодолела отметку в $300 за тонну, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на международное ценовое агентство Аrgus.
На фоне рекордных цен на газ некоторые предприятия Европы вынуждены сокращать производство. Так, немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz во вторник сообщил о сокращении производства на 20% и предупредил о возможности полной остановки мощностей. Британская Energy Intensive Users Group (EIUG), представляющая интересы энергоемких производителей стали, химических продуктов и удобрений, сообщила во вторник, что резкий рост цен уже привел к остановке производства стали в периоды «пикового спроса». В сентябре американский производитель удобрений CF Industries уже закрыл два британских предприятия, которые производят 60% коммерческих поставок углекислого газа в стране, из-за роста цен на газ, после чего правительство вмешалось, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию одного из заводов в течение еще трех недель. В том же месяце норвежская Yara, второй по величине производитель удобрений в мире, объявила о планах сократить производство аммиака на 40%.
Президент России Владимир Путин связал дисбаланс на энергетическом рынке с ошибочной политикой европейских стран.
«Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер, поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам – таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Глава российского государства отметил, что быстрое восстановление экономики увеличило спрос на энергоносители. Помимо этого в начале 2021 г. во многих европейских государствах в результате холодной зимы сократились запасы газа в подземных хранилищах. Еще одним фактором стало сокращение выработки ветряной энергии в результате жаркой и безветренной погоды летом.
«Следует учесть, что за последние десять лет в Европе резко изменился энергобаланс. Многие страны региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики», — подчеркнул российский лидер. По его словам, свою роль в росте цен сыграл и переход к биржевой торговле газом.