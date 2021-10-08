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Сенат США одобрил законопроект о повышении лимита госдолга

Ведомости

Сенат США одобрил законопроект о временном повышении лимита долга федерального правительства на $470 млрд до $28,9 трлн, сообщает Reuters. Такой шаг был предпринят, чтобы избежать дефолта. 

Теперь законопроект направят в палату представителей, и после ее одобрения документ сможет подписать президент США Джо Байден. Голосование этого органа состоится в среду, рассказали в офисе одного из членов палаты. 

«Президент Байден с нетерпением ожидает подписания этого законопроекта, как только он пройдет через палату представителей и попадет на его стол», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы надеемся, что еще больше республиканцев присоединятся к демократам в ответственном решении проблемы ограничения долга вместо того, чтобы выбирать дефолт», — добавила она.

Увеличение госдолга на $480 млрд будет исчерпано к 3 декабря — в тот же день, когда истечет срок финансирования большинства федеральных программ, отмечает Reuters. Проблемы с лимитом долга вряд ли будут решены с помощью краткосрочного повышения, резюмировало агентство. Ввиду этого правительству предстоит понять, как решить вопрос на долгосрочную перспективу. При этом подход к проблеме вызывает у демократов и республиканцев разногласия. Ранее первые пытались принять закон, который повысил бы лимит долга до конца 2022 г., но вторые заблокировали его.

Лимит размера госдолга США вновь вступил в силу 1 августа после двухлетней приостановки, накануне которой его предел был зафиксирован на уровне $22 трлн. По данным Bloomberg, после снятия ограничений с учетом накопленной задолженности показатель достиг $28,5 трлн. Фактический госдолг США к 29 июля также был на уровне примерно $28,5 трлн. Денежные остатки на счетах равнялись примерно $450 млрд. Это не позволяло Вашингтону далее наращивать долг через размещение новых госбумаг. Как уточнял Bloomberg тогда, если США не предпримут меры, уже в октябре «окажутся на пути к дефолту». 

Ранее по теме: Bloomberg сообщил о возобновлении действия лимита по госдолгу в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных