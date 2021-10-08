Сенат США одобрил законопроект о повышении лимита госдолга

Увеличение госдолга на $480 млрд будет исчерпано к 3 декабря — в тот же день, когда истечет срок финансирования большинства федеральных программ, отмечает Reuters. Проблемы с лимитом долга вряд ли будут решены с помощью краткосрочного повышения, резюмировало агентство. Ввиду этого правительству предстоит понять, как решить вопрос на долгосрочную перспективу. При этом подход к проблеме вызывает у демократов и республиканцев разногласия. Ранее первые пытались принять закон, который повысил бы лимит долга до конца 2022 г., но вторые заблокировали его.