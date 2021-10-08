Тестовое движение на восточной ветке БАМа запустят до конца года
На двух участках восточной ветки Байкало-Амурской магистрали до конца текущего года запустят первые поезда в тестовом режиме. Об этом рассказал журналистам замминистра обороны Дмитрий Булгаков во время рабочей поездки в регион в пятницу.
«Все подготовительные работы выполнены. Сейчас самая главная задача — открыть уже рабочее движение на двух участках. То есть достроить железную дорогу и начать движение поездов», — сказал Булгаков в ходе проверки железнодорожными войсками работ по реконструкции магистрали.
«В 2022 года мы должны открыть рабочее движение поездов почти на половине реконструируемого участка БАМ», — добавил замминистра.
Реконструкция БАМа была начата в августе этого года. Цели проекта — увеличить пропускную способность магистрали и нарастить объемы транзитных перевозок. Всего планируется построить девять двухпутных вставок, девять разъездов и второй главный путь. На участке задействовано около 1700 военнослужащих и 900 единиц автомобильной и спецтехники. Изначально планировалось, что реконструкция завершится в 2024 г., однако в августе Булгаков сообщил что сроки сдвинутся к концу 2023 г.