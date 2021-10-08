Тестовое движение на восточной ветке БАМа запустят до конца года

Реконструкция БАМа была начата в августе этого года. Цели проекта — увеличить пропускную способность магистрали и нарастить объемы транзитных перевозок. Всего планируется построить девять двухпутных вставок, девять разъездов и второй главный путь. На участке задействовано около 1700 военнослужащих и 900 единиц автомобильной и спецтехники. Изначально планировалось, что реконструкция завершится в 2024 г., однако в августе Булгаков сообщил что сроки сдвинутся к концу 2023 г.