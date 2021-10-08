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Тестовое движение на восточной ветке БАМа запустят до конца года

Ведомости

На двух участках восточной ветки Байкало-Амурской магистрали до конца текущего года запустят первые поезда в тестовом режиме. Об этом рассказал журналистам замминистра обороны Дмитрий Булгаков во время рабочей поездки в регион в пятницу.

«Все подготовительные работы выполнены. Сейчас самая главная задача — открыть уже рабочее движение на двух участках. То есть достроить железную дорогу и начать движение поездов», — сказал Булгаков в ходе проверки железнодорожными войсками работ по реконструкции магистрали.

«В 2022 года мы должны открыть рабочее движение поездов почти на половине реконструируемого участка БАМ», — добавил замминистра.

Реконструкция БАМа была начата в августе этого года. Цели проекта — увеличить пропускную способность магистрали и нарастить объемы транзитных перевозок. Всего планируется построить девять двухпутных вставок, девять разъездов и второй главный путь. На участке задействовано около 1700 военнослужащих и 900 единиц автомобильной и спецтехники. Изначально планировалось, что реконструкция завершится в 2024 г., однако в августе Булгаков сообщил что сроки сдвинутся к концу 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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