Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Силуанов заявил об отсутствии планов по изменению НДФЛ в ближайшие три года

Ведомости

Российские власти не планируют вносить изменения по ставкам налога на доход физических лиц (НДФЛ) в ближайшие три года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. 

«Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем», – сказал министр (цитата по «Прайму»). 

НДФЛ — это основной вид прямых налогов. Он исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством. НДФЛ выплачивают как налоговые резиденты России, так и нерезиденты, получающие доход на территории страны.

Если физлицо является налоговым резидентом РФ, то большинство его доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13%. К таким доходам, например, относится заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества, а также некоторые иные доходы. С 1 января 2021 г. в России была введена прогрессивная ставка налога, а именно — на доходы физических лиц свыше 5 млн руб. в год она составляет 15%. 

По ставке 15% также облагаются дивиденды, полученные от российских организаций физлицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ, прочие доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%. Максимальная ставка НДФЛ составляет 35%, она применяется в случае, если стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и на других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, превышает 4000 руб.

В конце сентября Минфин предложил изменить систему налогообложения россиян, писали «Известия». Изменения, в частности, должны коснуться людей, работающих дистанционно в других странах на российские компании. Их могут обязать платить подоходный налог (НДФЛ). Сейчас такой нормы нет.

Ранее по теме: Минфин предложил изменить систему налогообложения россиян

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных