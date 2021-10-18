Силуанов заявил об отсутствии планов по изменению НДФЛ в ближайшие три года

Если физлицо является налоговым резидентом РФ, то большинство его доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13%. К таким доходам, например, относится заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества, а также некоторые иные доходы. С 1 января 2021 г. в России была введена прогрессивная ставка налога, а именно — на доходы физических лиц свыше 5 млн руб. в год она составляет 15%.