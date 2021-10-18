Силуанов заявил об отсутствии планов по изменению НДФЛ в ближайшие три года
Российские власти не планируют вносить изменения по ставкам налога на доход физических лиц (НДФЛ) в ближайшие три года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем», – сказал министр (цитата по «Прайму»).
НДФЛ — это основной вид прямых налогов. Он исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством. НДФЛ выплачивают как налоговые резиденты России, так и нерезиденты, получающие доход на территории страны.
Если физлицо является налоговым резидентом РФ, то большинство его доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13%. К таким доходам, например, относится заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества, а также некоторые иные доходы. С 1 января 2021 г. в России была введена прогрессивная ставка налога, а именно — на доходы физических лиц свыше 5 млн руб. в год она составляет 15%.
По ставке 15% также облагаются дивиденды, полученные от российских организаций физлицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ, прочие доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%. Максимальная ставка НДФЛ составляет 35%, она применяется в случае, если стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и на других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, превышает 4000 руб.
В конце сентября Минфин предложил изменить систему налогообложения россиян, писали «Известия». Изменения, в частности, должны коснуться людей, работающих дистанционно в других странах на российские компании. Их могут обязать платить подоходный налог (НДФЛ). Сейчас такой нормы нет.