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Решетников рассказал о планах России инвестировать в Армению более $1 млрд

Ведомости

Российские компании в ближайшие годы инвестируют в экономику Армении свыше $1 млрд, сообщил в ходе пленарного заседания восьмого российско-армянского межрегионального форума министр экономического развития России Максим Решетников. Трансляцию мероприятия вел университет «Синергия».

«На ближайшие годы более $1 млрд российские компании планируют инвестировать в экономику Армении, и при этом важно отметить, что значительная часть из них являются крупнейшими налогоплательщиками для армянской экономики», — сказал он.

По словам Решетникова, доля российских инвестиций в экономику Армении в общем объеме превышает 40%. При этом на данный момент в республике работают более 40 крупных отечественных компаний.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач уточнил, что объем совместно накопленных инвестиции страны в Армению превышает $2,2 млрд. Он отметил, что эти и будущие средства станут серьезным вкладом в развитие экономических, социальных и культурных отношений между государствами и в создание новых технологичных рабочих мест, а также поспособствуют обмену в различных областях экономики, культуры, развития инфраструктуры, передает ТАСС.

Решетников назвал Армению важнейшим стратегическим партнером России. Он подчеркнул, что устойчивые связи между странами помогают преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией. В этом году, по оценке Минэкономразвития, объем товарооборота между Россией и Арменией превысит доковидные показатели. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных