Решетников рассказал о планах России инвестировать в Армению более $1 млрд
Российские компании в ближайшие годы инвестируют в экономику Армении свыше $1 млрд, сообщил в ходе пленарного заседания восьмого российско-армянского межрегионального форума министр экономического развития России Максим Решетников. Трансляцию мероприятия вел университет «Синергия».
«На ближайшие годы более $1 млрд российские компании планируют инвестировать в экономику Армении, и при этом важно отметить, что значительная часть из них являются крупнейшими налогоплательщиками для армянской экономики», — сказал он.
По словам Решетникова, доля российских инвестиций в экономику Армении в общем объеме превышает 40%. При этом на данный момент в республике работают более 40 крупных отечественных компаний.
Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач уточнил, что объем совместно накопленных инвестиции страны в Армению превышает $2,2 млрд. Он отметил, что эти и будущие средства станут серьезным вкладом в развитие экономических, социальных и культурных отношений между государствами и в создание новых технологичных рабочих мест, а также поспособствуют обмену в различных областях экономики, культуры, развития инфраструктуры, передает ТАСС.
Решетников назвал Армению важнейшим стратегическим партнером России. Он подчеркнул, что устойчивые связи между странами помогают преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией. В этом году, по оценке Минэкономразвития, объем товарооборота между Россией и Арменией превысит доковидные показатели.