Решетников рассказал о планах России инвестировать в Армению более $1 млрд

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач уточнил, что объем совместно накопленных инвестиции страны в Армению превышает $2,2 млрд. Он отметил, что эти и будущие средства станут серьезным вкладом в развитие экономических, социальных и культурных отношений между государствами и в создание новых технологичных рабочих мест, а также поспособствуют обмену в различных областях экономики, культуры, развития инфраструктуры, передает ТАСС.