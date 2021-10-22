Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Минэк допустил появление «черных лебедей» на потребрынке России

Ведомости

Сейчас нельзя утверждать, что пик инфляции в России пройден, есть вероятность возникновения «черный лебедей» — труднопрогнозируемых событий, сильно влияющих на экономику — на потребительском рынке, заявила изданию «Известия» заместитель министра экономического развития страны Полина Крючкова. 

Она пояснила, что текущая ситуация на рынке отличается высокой неопределенностью, а удорожание продовольствия в сентябре является уникальным. Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в сентябре достигла максимальных с июня 2016 г. 7,4%, а по состоянию на 18 октября составила 7,78%. На фоне наблюдаемой динамики Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 г. с 5,8% до 7,4%. Крючкова допустила, что впоследствии ведомство может изменить оценку.

«Теоретически прогноз скорее будет пересмотрен в меньшую сторону, но, с другой стороны, вероятность каких-то «черных лебедей»», — сказала она.

«Не берусь сказать на 100%, пройден пик инфляции или нет. С одной стороны, ушло влияние разовых факторов, замедляется монетарная инфляция, а кроме того, есть эффект [высокой] базы прошлого года — как раз по осени темпы роста цен начали ускоряться, что должно сжимать дельту год к году», — добавила замминистра.

Министр экономического развития Максим Решетников пояснил ранее, что именно удорожание продовольствия вносит основной вклад в ускорение темпов роста потребительских цен в России. Это, в свою очередь, связано с повышение стоимости плодоовощной продукции, спровоцированным существенным отставанием темпов уборки урожая. Обычно фрукты и овощи в сентябре, наоборот, дешевеют. Дефляция по ним в первый месяц осени с 1998 г. наблюдалась до этого года лишь в 2010 г. Предсказать динамику, которая происходит раз в 20 лет, довольно сложно, отметила ввиду этого Крючкова.

В пресс-службе Минэкономразвития назвали несколько факторов, которые будут влиять на инфляцию до конца этого года. Среди них — предложение сельхозпродукции на внутреннем рынке, мировые цены, состояние глобальных логистических цепочек, а также ситуация на европейской энергетическом рынке.

Ранее по теме: Правительство запустило систему борьбы с инфляцией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных