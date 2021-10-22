Минэк допустил появление «черных лебедей» на потребрынке России

Министр экономического развития Максим Решетников пояснил ранее, что именно удорожание продовольствия вносит основной вклад в ускорение темпов роста потребительских цен в России. Это, в свою очередь, связано с повышение стоимости плодоовощной продукции, спровоцированным существенным отставанием темпов уборки урожая. Обычно фрукты и овощи в сентябре, наоборот, дешевеют. Дефляция по ним в первый месяц осени с 1998 г. наблюдалась до этого года лишь в 2010 г. Предсказать динамику, которая происходит раз в 20 лет, довольно сложно, отметила ввиду этого Крючкова.