Минэк допустил появление «черных лебедей» на потребрынке России
Сейчас нельзя утверждать, что пик инфляции в России пройден, есть вероятность возникновения «черный лебедей» — труднопрогнозируемых событий, сильно влияющих на экономику — на потребительском рынке, заявила изданию «Известия» заместитель министра экономического развития страны Полина Крючкова.
Она пояснила, что текущая ситуация на рынке отличается высокой неопределенностью, а удорожание продовольствия в сентябре является уникальным. Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в сентябре достигла максимальных с июня 2016 г. 7,4%, а по состоянию на 18 октября составила 7,78%. На фоне наблюдаемой динамики Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 г. с 5,8% до 7,4%. Крючкова допустила, что впоследствии ведомство может изменить оценку.
«Теоретически прогноз скорее будет пересмотрен в меньшую сторону, но, с другой стороны, вероятность каких-то «черных лебедей»», — сказала она.
«Не берусь сказать на 100%, пройден пик инфляции или нет. С одной стороны, ушло влияние разовых факторов, замедляется монетарная инфляция, а кроме того, есть эффект [высокой] базы прошлого года — как раз по осени темпы роста цен начали ускоряться, что должно сжимать дельту год к году», — добавила замминистра.
Министр экономического развития Максим Решетников пояснил ранее, что именно удорожание продовольствия вносит основной вклад в ускорение темпов роста потребительских цен в России. Это, в свою очередь, связано с повышение стоимости плодоовощной продукции, спровоцированным существенным отставанием темпов уборки урожая. Обычно фрукты и овощи в сентябре, наоборот, дешевеют. Дефляция по ним в первый месяц осени с 1998 г. наблюдалась до этого года лишь в 2010 г. Предсказать динамику, которая происходит раз в 20 лет, довольно сложно, отметила ввиду этого Крючкова.
В пресс-службе Минэкономразвития назвали несколько факторов, которые будут влиять на инфляцию до конца этого года. Среди них — предложение сельхозпродукции на внутреннем рынке, мировые цены, состояние глобальных логистических цепочек, а также ситуация на европейской энергетическом рынке.