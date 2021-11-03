Минсельхоз допустил рост цен на молочные продукты из-за введения маркировки

В пресс-службе Минсельхоза изданию сообщили, что производители растениеводческой и молочной продукции с 2020 г. работают в условиях удорожания себестоимости. Они сдерживают взрывной рост цен за счет собственной прибыли. Весь год стоимость молочной продукции была стабильной. Рост цен не превышал уровень инфляции. По данным Росстата, с начала года по конец октября инфляция составила 6,28%, по данным Минэкономразвития — 7,97%. В министерстве добавили, что в этом году отрасль получит 10,6 млрд руб. субсидий на компенсацию части затрат на корма.