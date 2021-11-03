Минсельхоз допустил рост цен на молочные продукты из-за введения маркировки
Минсельхоз допустил подорожание молочной продукции в России из-за роста себестоимости производства и дополнительных расходов на обязательную маркировку, которая была введена с 1 сентября, сообщили «Известия» со ссылкой на доклад замглавы Минсельхоза Оксану Лут, направленный в правительство. На сколько цены могут вырасти, в докладе не указано.
По данным министерства, стоимость сырого молока у производителей выросла в годовом выражении на 7,7% и составила 27,6 руб. за кг, пастеризованного — на 7,9% до 49,1 руб., сливочного масла — на 5,9% до 526,3 руб., сыров — на 4,1% до 391,5 руб. за кг.
В пресс-службе Минсельхоза изданию сообщили, что производители растениеводческой и молочной продукции с 2020 г. работают в условиях удорожания себестоимости. Они сдерживают взрывной рост цен за счет собственной прибыли. Весь год стоимость молочной продукции была стабильной. Рост цен не превышал уровень инфляции. По данным Росстата, с начала года по конец октября инфляция составила 6,28%, по данным Минэкономразвития — 7,97%. В министерстве добавили, что в этом году отрасль получит 10,6 млрд руб. субсидий на компенсацию части затрат на корма.
В Минпромторге изданию рассказали, что ведут работу по недопущению роста цен на маркируемую молочную продукцию: предприятия могут наносить маркировку типографским способом, поэтому им не придется покупать оборудование, а также при маркировке используют бесплатное ПО для работы с электронным документооборотом. По данным НИФИ Минфина, за шесть лет вклад маркировки в рост стоимости продукции может составить в среднем до 1,02.
С 1 сентября молочная отрасль попала под действие системы цифровой маркировки. По ее правилам, производители должны наносить на упаковку коды в формате Data Matrix и вносить данные в систему. В России существует единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров — «Честный знак».