«Газпром» оценил рост поставок газа в Европу
«Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 164,8 млрд куб. м, что на 8,3% (на 12,7 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 г. В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 98,1%), Германию (на 19,6%), Италию (на 18,3%), Румынию (на 247,1%), Сербию (на 92,9%), Болгарию (на 48,2%), Польшу (на 7,3%), Грецию (на 13,7%), Словению (на 53,3%), Финляндию (на 10,8%)», — говорится в сообщении.
По данным Gas Infrastructure Europe на 13 ноября, европейские подземные хранилища газа были заполнены на 74%, объем активного газа был на 19,5 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. 6,6% объема топлива, закаченного летом, уже были отобраны. В «Газпроме» рассказали, что с 1 по 5 ноября были зарегистрированы пять суточных рекордов отбора газа из европейских ПХГ для этих дат за много лет. Максимальный отбор был 3 ноября – 345,2 млн куб. м. Компания продолжит закачку топлива в пять подземных хранилищ.
В «Газпроме» отметили, что запасы в ПХГ Украины на 37% ниже прошлогоднего показателя, или на 10,3 млрд куб. м.
Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этого стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.