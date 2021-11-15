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Экономика

«Газпром» оценил рост поставок газа в Европу

Ведомости

С 1 января по 15 ноября «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 8,3% в годовом выражении, до 164,8 млрд куб. м, говорится в Telegram-канале компании. В Турцию, Болгарию, Румынию, Сербию, Италию и Германию «Газпром» в 2021 г. поставил больше газа, чем за весь 2020 г.

«Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 164,8 млрд куб. м, что на 8,3% (на 12,7 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 г. В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 98,1%), Германию (на 19,6%), Италию (на 18,3%), Румынию (на 247,1%), Сербию (на 92,9%), Болгарию (на 48,2%), Польшу (на 7,3%), Грецию (на 13,7%), Словению (на 53,3%), Финляндию (на 10,8%)», — говорится в сообщении.

По данным Gas Infrastructure Europe на 13 ноября, европейские подземные хранилища газа были заполнены на 74%, объем активного газа был на 19,5 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. 6,6% объема топлива, закаченного летом, уже были отобраны. В «Газпроме» рассказали, что с 1 по 5 ноября были зарегистрированы пять суточных рекордов отбора газа из европейских ПХГ для этих дат за много лет. Максимальный отбор был 3 ноября – 345,2 млн куб. м. Компания продолжит закачку топлива в пять подземных хранилищ.

В «Газпроме» отметили, что запасы в ПХГ Украины на 37% ниже прошлогоднего показателя, или на 10,3 млрд куб. м.

Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этого стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных