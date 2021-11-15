«Газпром» оценил рост поставок газа в Европу

По данным Gas Infrastructure Europe на 13 ноября, европейские подземные хранилища газа были заполнены на 74%, объем активного газа был на 19,5 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. 6,6% объема топлива, закаченного летом, уже были отобраны. В «Газпроме» рассказали, что с 1 по 5 ноября были зарегистрированы пять суточных рекордов отбора газа из европейских ПХГ для этих дат за много лет. Максимальный отбор был 3 ноября – 345,2 млн куб. м. Компания продолжит закачку топлива в пять подземных хранилищ.