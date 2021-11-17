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Трутнев поручил стимулировать стороительство контейнеров в Приморье

Ведомости

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу, Минтрансу и Минвостокразвития проработать вопрос стимулирования строительства контейнеров и контейнеровозов для морских перевозок, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.

Также Трутнев поручил Минтрансу разработать транспортную модель потоков грузов на Дальнем Востоке для контроля сроков доставки, чтобы регионы вовремя получали продукты, стройматериалы и другие товары. Полпред добавил, что нужны законодательные изменения, чтобы ввести приоритет социально значимых грузов. 

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в удаленных регионах Дальнего Востока не хватает товаров первой необходимости из-за задержек в портах Приморья. Проблемы с поставками отмечают власти Камчатки и Чукотки. Жители поселков Чукотки опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину на change.org, в котором сообщили, что почти во всех населенных пунктах региона закончились овощи, фрукты, молочные продукты и яйца. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил. что на Дальнем Востоке проблемы с доставкой грузов появились из-за глобального кризиса в логистике. По его словам, правительство принимает меры, чтобы решить проблему, а Путин держит вопрос на контроле. 

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали данные о нехватке продуктов на Дальнем Востоке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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