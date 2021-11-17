Трутнев поручил стимулировать стороительство контейнеров в Приморье

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в удаленных регионах Дальнего Востока не хватает товаров первой необходимости из-за задержек в портах Приморья. Проблемы с поставками отмечают власти Камчатки и Чукотки. Жители поселков Чукотки опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину на change.org, в котором сообщили, что почти во всех населенных пунктах региона закончились овощи, фрукты, молочные продукты и яйца.