Трутнев поручил стимулировать стороительство контейнеров в Приморье
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу, Минтрансу и Минвостокразвития проработать вопрос стимулирования строительства контейнеров и контейнеровозов для морских перевозок, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.
Также Трутнев поручил Минтрансу разработать транспортную модель потоков грузов на Дальнем Востоке для контроля сроков доставки, чтобы регионы вовремя получали продукты, стройматериалы и другие товары. Полпред добавил, что нужны законодательные изменения, чтобы ввести приоритет социально значимых грузов.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в удаленных регионах Дальнего Востока не хватает товаров первой необходимости из-за задержек в портах Приморья. Проблемы с поставками отмечают власти Камчатки и Чукотки. Жители поселков Чукотки опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину на change.org, в котором сообщили, что почти во всех населенных пунктах региона закончились овощи, фрукты, молочные продукты и яйца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил. что на Дальнем Востоке проблемы с доставкой грузов появились из-за глобального кризиса в логистике. По его словам, правительство принимает меры, чтобы решить проблему, а Путин держит вопрос на контроле.