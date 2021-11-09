В Кремле прокомментировали данные о нехватке продуктов на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке есть проблемы с доставкой грузов из-за международного логистического кризиса, правительство принимает меры, чтобы решить ситуацию, президент России Владимир Путин держит вопрос на контроле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это постковидные проявления в мировой экономике. Действительно на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком, прежде всего, импортных грузов. Но по линии правительства меры принимаются, и конечно же, этот вопрос и на контроле у президента», — сказал Песков. На вопрос, будет ли установлен приоритет для гражданских судов, Песков ответил, что проинформирует, как только будут приняты такие решения или даны поручения.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что в удаленных регионах Дальнего Востока не хватает товаров первой необходимости из-за задержек в портах Приморья. Проблемы с поставками отмечают власти Камчатки и Чукотки. Жители поселков Чукотки опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину на change.org, в котором сообщили, что почти во всех населенных пунктах региона закончились овощи, фрукты, молочные продукты и яйца.