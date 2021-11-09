В Кремле прокомментировали данные о нехватке продуктов на Дальнем Востоке

«Это постковидные проявления в мировой экономике. Действительно на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком, прежде всего, импортных грузов. Но по линии правительства меры принимаются, и конечно же, этот вопрос и на контроле у президента», — сказал Песков. На вопрос, будет ли установлен приоритет для гражданских судов, Песков ответил, что проинформирует, как только будут приняты такие решения или даны поручения.