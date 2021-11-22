Налоговая служба планирует отказаться от декларации о доходах 3-НДФЛ
«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — рассказал Егоров.
По данным налоговой службы, россияне подают около 14 млн деклараций о доходах в год. Егоров пояснил, что возможность отказаться от 3-НДФЛ будет зависеть от доступа ФНС к данным. Также планируется до 2024 г. автоматизировать все налоговые вычеты — декларацию о доходах для них не нужно будет сдавать.
Обычно НДФЛ уплачивается автоматически с заработной платы человека, однако в некоторых случаях человек должен сам рассчитать сумму налога и подать декларацию о доходах. Это нужно сделать при получении дохода от продажи имущества, при получении в дар имущества от людей, которые не являются близкими родственниками; при получении вознаграждения от физлиц и организаций, которые не являются налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ; при получении выигрыша в лотерее и при получении дохода за пределами России.