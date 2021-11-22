Налоговая служба планирует отказаться от декларации о доходах 3-НДФЛ

Обычно НДФЛ уплачивается автоматически с заработной платы человека, однако в некоторых случаях человек должен сам рассчитать сумму налога и подать декларацию о доходах. Это нужно сделать при получении дохода от продажи имущества, при получении в дар имущества от людей, которые не являются близкими родственниками; при получении вознаграждения от физлиц и организаций, которые не являются налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ; при получении выигрыша в лотерее и при получении дохода за пределами России.