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Налоговая служба планирует отказаться от декларации о доходах 3-НДФЛ

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Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует в будущем отказаться от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ, сообщил в интервью РБК руководитель ведомства Даниил Егоров.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — рассказал Егоров.

По данным налоговой службы, россияне подают около 14 млн деклараций о доходах в год. Егоров пояснил, что возможность отказаться от 3-НДФЛ будет зависеть от доступа ФНС к данным. Также планируется до 2024 г. автоматизировать все налоговые вычеты — декларацию о доходах для них не нужно будет сдавать. 

Обычно НДФЛ уплачивается автоматически с заработной платы человека, однако в некоторых случаях человек должен сам рассчитать сумму налога и подать декларацию о доходах. Это нужно сделать при получении дохода от продажи имущества, при получении в дар имущества от людей, которые не являются близкими родственниками; при получении вознаграждения от физлиц и организаций, которые не являются налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ; при получении выигрыша в лотерее и при получении дохода за пределами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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