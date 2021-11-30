Итальянский министр предупредил о риске перебоев с электроснабжением в Европе

Оптовые цены на газ в Европе выросли во вторник на фоне опасений, связанных с низким уровнем запасов и ограниченными поставками из России. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до отметки в 100 евро за МВтч впервые с 17 ноября. Всего с начала года цена на газ в Европе выросла более чем в 6 раз.