Итальянский министр предупредил о риске перебоев с электроснабжением в Европе
Европа может столкнуться с блэкаутами из-за нехватки энергоносителей, заявил министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти.
«Нельзя исключать отключение энергии на европейском уровне при существующей системе энергоснабжения», — сказал министр в ходе выступления перед работниками народных промыслов и малого бизнеса. Он добавил, что необходимо «максимально справедливым образом» нивелировать влияние роста счетов за оплату электроэнергии на домохозяйства и предприятия. При этом, по его словам, следует на европейском уровне разработать план по предотвращению возможного отключения электроэнергии.
Оптовые цены на газ в Европе выросли во вторник на фоне опасений, связанных с низким уровнем запасов и ограниченными поставками из России. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до отметки в 100 евро за МВтч впервые с 17 ноября. Всего с начала года цена на газ в Европе выросла более чем в 6 раз.
В октябре Еврокомиссия приняла рекомендации для стран ЕС по ответу на энергокризис. В краткосрочной перспективе регулятор порекомендовал членам сообщества из собственных средств предоставлять точечную финансовую помощь в оплате счетов за электричество наименее обеспеченным слоям населения. В среднесрочной планируется рассмотреть возможные механизмы совместных закупок газа для создания общеевропейских газовых запасов.
Италия во втором полугодии уже выделила более 4 млрд евро на компенсации потерь поставщиков электроэнергии, которые не повышают свои тарифы, чтобы сдержать рост счетов за электроэнергию. Согласно проекту бюджета на 2022 г., который сейчас рассматривает парламент, на эти цели планируется потратить еще 2 млрд евро в I квартале 2022 г.