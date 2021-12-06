Объем ФНБ сократился почти на 59 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за месяц сократился на 58,7 млрд руб. и к 1 декабря составил почти 13,87 трлн руб., сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Текущий объем ФНБ равен примерно 12% ВВП России, прогнозируемого на 2021 г. На 1 ноября эта доля составляла 12,1% при объеме около 13,95 трлн руб.
Объем ликвидных активов ФНБ — средств на банковских счетах в Центробанке — составил 8,49 трлн руб., или $113,3 млрд, что эквивалентно примерно 7,4% прогнозируемого на текущий год ВВП. Месяцем ранее он составлял 8,1 трлн руб., или $114,89 млрд — около 7% ВВП.
В 2020 г. ВВП России составил чуть меньше 107 млрд руб., сообщил Росстат. По прогнозу Минэкономразвития, экономика России в 2021 г. вырастет на 4,2%. ЦБ ожидает, что показатель сложится в диапазоне 4-4,5%.