Объем ФНБ сократился почти на 59 млрд рублей

В 2020 г. ВВП России составил чуть меньше 107 млрд руб., сообщил Росстат. По прогнозу Минэкономразвития, экономика России в 2021 г. вырастет на 4,2%. ЦБ ожидает, что показатель сложится в диапазоне 4-4,5%.