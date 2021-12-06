Газета
Экономика

Объем ФНБ сократился почти на 59 млрд рублей

Ведомости

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за месяц сократился на 58,7 млрд руб. и к 1 декабря составил почти 13,87 трлн руб., сообщила пресс-служба Министерства финансов. 

Текущий объем ФНБ равен примерно 12% ВВП России, прогнозируемого на 2021 г. На 1 ноября эта доля составляла 12,1% при объеме около 13,95 трлн руб. 

Объем ликвидных активов ФНБ — средств на банковских счетах в Центробанке — составил 8,49 трлн руб., или $113,3 млрд, что эквивалентно примерно 7,4% прогнозируемого на текущий год ВВП. Месяцем ранее он составлял 8,1 трлн руб., или $114,89 млрд — около 7% ВВП. 

В 2020 г. ВВП России составил чуть меньше 107 млрд руб., сообщил Росстат. По прогнозу Минэкономразвития, экономика России в 2021 г. вырастет на 4,2%. ЦБ ожидает, что показатель сложится в диапазоне 4-4,5%. 

Ранее по теме: Путин подписал закон о повышении порога инвестирования средств ФНБ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных