Отраслевой союз опроверг информацию о дефиците картофеля в России

По словам Красильникова, если считать за норму объем потребления картофеля в 50-60 кг в год на одного человека, то только для «столовых нужд» необходимо производить 12 млн т этого овоща. В товарном секторе России этот показатель составляет 7 млн т. Из них 0,8-1 млн т отдают на будущие посадки, 1,5 млн т — на переработку, 0,5 млн т экспортируют.