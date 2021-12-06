Отраслевой союз опроверг информацию о дефиците картофеля в России
Говорить о дефиците картофеля в России в настоящее время нецелесообразно, заявил исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников.
«О дефиците картофеля говорить неправильно. В этом году у нас в силу разного рода факторов, в том числе погодных, имеется недобор отборного картофеля — и в прошлом году по той же причине такие обстоятельства возникали», — сказал он агентству «РИА Новости».
По словам Красильникова, если считать за норму объем потребления картофеля в 50-60 кг в год на одного человека, то только для «столовых нужд» необходимо производить 12 млн т этого овоща. В товарном секторе России этот показатель составляет 7 млн т. Из них 0,8-1 млн т отдают на будущие посадки, 1,5 млн т — на переработку, 0,5 млн т экспортируют.
При этом ежегодно объем производства картофеля на огородах частного сектора России сокращается примерно на 1 млн т. В итоге перед Минсельхозом и сельхозпроизводителями стоит «амбициозная задача» почти вдвое нарастить производство данного продукта в товарном секторе, резюмировал эксперт. Для этого, по его словам, необходима дополнительная поддержка.
Сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Союза участников рынка картофеля и овощей Сергея Лупехина сообщил, что увеличение мощностей по переработке картофеля на 50% и сокращение производства в личных подсобных хозяйствах могут привести к дефициту картофеля в 2022 г. Эта тема обсуждалась на совещании в Минсельхозе. Участники рынка рассказали также, что дефицит овоща может быть обусловлен низкой урожайностью из-за засухи.
По данным Минсельхоза, в 2021 г. в России собрали на 40 000 т картофеля больше, чем в прошлом году, по итогам года планируется собрать 6,71 млн т, в 2022 г. — 7,2 млн т картофеля. Для этого министерство хочет увеличить субсидии на выращивание картофеля и компенсации затрат на производство и модернизацию мощностей хранения.