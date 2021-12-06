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Экономика

Первые водородные турбины для генерации энергии появятся в России к 2027 году

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В России примерно к 2027 г. планируется создать первые турбины для генерации энергии, которые будут использовать водород в качестве топлива. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на заседании российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

«В горизонте пяти-шести лет рассчитываем завершить работы по созданию водородных турбин для перевода части энергогенерации на самое экологически чистое топливо», — сообщил Мантуров, его слова приводит ТАСС. Министр напомнил, что в России также созданы прототипы водородных автобусов, их серийное производство планируется начать в 2023 г.

Он также отметил, что видит перспективы роста взаимных российско-итальянских вложений, в первую очередь в связи с реализацией проекта «Арктик СПГ — 2» компанией «Новатэк». На прошлой неделе стало известно, что французским банкам запретили финансировать российский проект из-за давления со стороны экологических организаций.

В середине октября Минпромторг опубликовал карту производства низкоуглеродного и высокоуглеродного водорода и аммиака, в которую вошли 33 проекта в 18 регионах России. В ведомстве отметили, что российские водородные проекты будут способствовать декарбонизации промышленности, энергетики и всей национальной экономики. О желании участвовать в реализации пилотных проектов водородной энергетики в России уже заявил «Газпром». Развитие «водородной экономики» началось на фоне стремления правительства достигнуть углеродной нейтральности экономики к 2060 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных