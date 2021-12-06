Первые водородные турбины для генерации энергии появятся в России к 2027 году
В России примерно к 2027 г. планируется создать первые турбины для генерации энергии, которые будут использовать водород в качестве топлива. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на заседании российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.
«В горизонте пяти-шести лет рассчитываем завершить работы по созданию водородных турбин для перевода части энергогенерации на самое экологически чистое топливо», — сообщил Мантуров, его слова приводит ТАСС. Министр напомнил, что в России также созданы прототипы водородных автобусов, их серийное производство планируется начать в 2023 г.
Он также отметил, что видит перспективы роста взаимных российско-итальянских вложений, в первую очередь в связи с реализацией проекта «Арктик СПГ — 2» компанией «Новатэк». На прошлой неделе стало известно, что французским банкам запретили финансировать российский проект из-за давления со стороны экологических организаций.
В середине октября Минпромторг опубликовал карту производства низкоуглеродного и высокоуглеродного водорода и аммиака, в которую вошли 33 проекта в 18 регионах России. В ведомстве отметили, что российские водородные проекты будут способствовать декарбонизации промышленности, энергетики и всей национальной экономики. О желании участвовать в реализации пилотных проектов водородной энергетики в России уже заявил «Газпром». Развитие «водородной экономики» началось на фоне стремления правительства достигнуть углеродной нейтральности экономики к 2060 г.