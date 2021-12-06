Первые водородные турбины для генерации энергии появятся в России к 2027 году

В середине октября Минпромторг опубликовал карту производства низкоуглеродного и высокоуглеродного водорода и аммиака, в которую вошли 33 проекта в 18 регионах России. В ведомстве отметили, что российские водородные проекты будут способствовать декарбонизации промышленности, энергетики и всей национальной экономики. О желании участвовать в реализации пилотных проектов водородной энергетики в России уже заявил «Газпром». Развитие «водородной экономики» началось на фоне стремления правительства достигнуть углеродной нейтральности экономики к 2060 г.