Мантуров спрогнозировал рост оборота онлайн-торговли на 40% по итогам 2021 года
По итогам года в России ожидается рост оборота розничной торговли на 10%, а онлайн-ритейла — на 40%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на международном экспортном форуме «Сделано в России».
«Если говорить про онлайн, то за прошлый год был рост порядка 60%. Думаю, что в этом году будет около 40%. А что касается розничной торговли, то мы рассчитываем в целом на 10% роста», — заявил Матуров ( цитата по ТАСС).
По данным Росстата, оборот российской розничной торговли за 10 месяцев 2021 г. вырос на 7,9% до 31 663,6 млрд руб. В частности, оборот продовольственной розницы увеличился на 2,1% до 14 842,1 млрд руб., непродовольственной — на 13,7% до 16 821,5 млрд руб.
В 2020 г. оборот розничной торговли, по данным Росстата, сократился на 3,2% до 33 873,7 млрд руб. Объем онлайн-продаж вырос почти в два раза — до 1 318,4 млрд руб. с 664,6 млрд руб. годом ранее.