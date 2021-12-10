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Экономика

Мантуров спрогнозировал рост оборота онлайн-торговли на 40% по итогам 2021 года

Ведомости

По итогам года в России ожидается рост оборота розничной торговли на 10%, а онлайн-ритейла — на 40%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Если говорить про онлайн, то за прошлый год был рост порядка 60%. Думаю, что в этом году будет около 40%. А что касается розничной торговли, то мы рассчитываем в целом на 10% роста», — заявил Матуров ( цитата по ТАСС). 

По данным Росстата, оборот российской розничной торговли за 10 месяцев 2021 г. вырос на 7,9% до 31 663,6 млрд руб. В частности, оборот продовольственной розницы увеличился на 2,1% до 14 842,1 млрд руб., непродовольственной — на 13,7% до 16 821,5 млрд руб.

В 2020 г. оборот розничной торговли, по данным Росстата, сократился на 3,2% до 33 873,7 млрд руб. Объем онлайн-продаж вырос почти в два раза — до 1 318,4 млрд руб. с 664,6 млрд руб. годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных