Bloomberg: ЕК хочет отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году
Еврокомиссия подготовила план, которые подразумевает ограничение срока действия договоров по поставкам газа 2049 годом, следует из документов, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.
По данным издания, ЕК хочет препятствовать заключению контрактов, длительность которых превышает этот срок, в связи с радикальным пересмотром энергетической политики ЕС и переходом на «зеленую» экономику. Так, в числе предложенных инициатив — стратегический подход к хранению газа, куда входят меры по поддержанию высокого уровня заполненности европейских подземных хранилищ в начале отопительного сезона.
Кроме того, регулятор предложил странам — членам сообщества отчитываться об объемах газа в хранилищах и потенциальных рисках, связанных с надежностью поставок, а также проводить анализ таких ситуаций, когда хранилища принадлежат иностранным компаниям. В случае если будут обнаружены риски возникновения дефицита газа, им придется принять меры, в том числе объявить торги или аукцион.
План может быть обнародован уже в среду, 15 ноября, а главы правительств стран ЕС обсудят его на саммите днем позже, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, предложения ЕК идут вразрез с интересами России, которая видит в долгосрочных контрактах большую стабильность, чем в биржевом ценообразовании.
Выступая на Российской энергетической неделе 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» заинтересован в таких контрактах с ЕС, хотя и теряет в цене относительно цен на спотовом рынке. «Но производитель тем не менее заинтересован в этой стабильности. Потому что он знает, что он продаст такой-то объем, как минимум, по такой-то цене, как минимум, и тогда он соответствующим образом выстраивает свою инвестиционную политику. И это выгодно и для поставщика, и для потребителя», — сказал Путин.
В сентябре президент объяснял стремительный рост цен на газ в Европе в этом году рыночным ценообразованием, на которое сделали упор «умники еще в прошлом составе Еврокомиссии». Он подчеркивал, что в России цена газа привязана к стоимости нефти, а не к биржевым ценам. Позднее «Газпром» полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке, ограничившись исполнением контрактов, что позволило ряду европейских политиков обвинить компанию в манипулировании ценами и провоцировании энергокризиса.
Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этого стал в том числе дефицит газа в хранилищах, запасы в которых достигли десятилетнего минимума. Также свой вклад внесли безветренная погода, из-за которой снизилась эффективность ветрогенерации, и повышенный спрос на энергоносители в Азии.