Bloomberg: ЕК хочет отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году

Выступая на Российской энергетической неделе 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» заинтересован в таких контрактах с ЕС, хотя и теряет в цене относительно цен на спотовом рынке. «Но производитель тем не менее заинтересован в этой стабильности. Потому что он знает, что он продаст такой-то объем, как минимум, по такой-то цене, как минимум, и тогда он соответствующим образом выстраивает свою инвестиционную политику. И это выгодно и для поставщика, и для потребителя», — сказал Путин.