Цена на газ в Европе поднялась выше $1700 за тысячу кубометров впервые с октября
Спотовая цена на газ в Европе в четверг, 16 декабря, достигала максимальных значений с 6 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на нидерландском хабе TTF по состоянию на 19:05 мск составляла $1705 за 1000 куб. м. К 19:15 мск котировки снизились до $1653 за тысячу кубометров. 15 декабря цены на газ в Европе поднялись до $1550 за 1000 куб. м.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны. 6 октября на фьючерсном рынке был установлен исторический рекорд — почти $2000 за тысячу кубометров — на фоне низкой заполненности европейских подземных хранилищ в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. 13 декабря цены на газ поднялись до $1380 за 1000 куб. м, показав рекордный рост с 5 октября, после заявления МИД ФРГ о том, что для запуска российского газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время пока нет оснований из-за его несоответствия требованиям европейского законодательства.
Ранее сегодня руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что «Северный поток — 2» не получит одобрения Евросоюза в первой половине 2022 г.