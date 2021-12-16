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Экономика

Цена на газ в Европе поднялась выше $1700 за тысячу кубометров впервые с октября

Ведомости

Спотовая цена на газ в Европе в четверг, 16 декабря, достигала максимальных значений с 6 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на нидерландском хабе TTF по состоянию на 19:05 мск составляла $1705 за 1000 куб. м. К 19:15 мск котировки снизились до $1653 за тысячу кубометров. 15 декабря цены на газ в Европе поднялись до $1550 за 1000 куб. м.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны. 6 октября на фьючерсном рынке был установлен исторический рекорд — почти $2000 за тысячу кубометров — на фоне низкой заполненности европейских подземных хранилищ в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. 13 декабря цены на газ поднялись до $1380 за 1000 куб. м, показав рекордный рост с 5 октября, после заявления МИД ФРГ о том, что для запуска российского газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время пока нет оснований из-за его несоответствия требованиям европейского законодательства.

Ранее сегодня руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что «Северный поток — 2» не получит одобрения Евросоюза в первой половине 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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