Цена на газ в Европе поднялась выше $1700 за тысячу кубометров впервые с октября

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны. 6 октября на фьючерсном рынке был установлен исторический рекорд — почти $2000 за тысячу кубометров — на фоне низкой заполненности европейских подземных хранилищ в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. 13 декабря цены на газ поднялись до $1380 за 1000 куб. м, показав рекордный рост с 5 октября, после заявления МИД ФРГ о том, что для запуска российского газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время пока нет оснований из-за его несоответствия требованиям европейского законодательства.