Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля прошлого года
Доллар в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже подорожал выше 76 руб. впервые с 22 апреля 2021 г., следует из данных площадки. На открытии торгов 5 января он стоил 75,56 руб., то есть за день вырос примерно на 1%.
Евро превысил 86 руб. впервые с 21 сентября 2021 г. На открытии сегодняшних торгов европейская валюта стоила 85,33 руб., то есть за день укрепилась на 1,4%.
Доллар и евро стали расти по отношению к рублю в конце декабря, накануне телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Главы государств провели беседу 30 декабря в 23.30 мск. Они продолжили обсуждение тем, затронутых на переговорах 7 декабря, а также повестки предстоящих в начале января встреч. Обычно в таких условиях на рынке растет «нервозность», пояснил ранее «Ведомостям» аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков.
Аналитики «БКС Экспресс» заявили, что ключевым фактором, оказывающим давление на российские активы сейчас, является внешнеполитическая ситуация. Так, инвесторы ждут переговоров России с США и НАТО, которые запланированы на 10 и 12 января. В ходе встреч стороны должны обсудить гарантии безопасности, которые Москва потребовала предоставить от альянса и Вашингтона. Речь идет, в частности, о нерасширении НАТО на восток, ближе к российским границам.
Рубль ослабевает к доллару и евро, несмотря на рост нефтяных котировок. Так, на фоне решения ОПЕК+ сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в феврале мартовский фьючерс марки Brent на бирже ICE подорожал выше $81 за баррель, февральский фьючерс WTI — выше $78 за баррель.