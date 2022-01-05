Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля прошлого года

Аналитики «БКС Экспресс» заявили, что ключевым фактором, оказывающим давление на российские активы сейчас, является внешнеполитическая ситуация. Так, инвесторы ждут переговоров России с США и НАТО, которые запланированы на 10 и 12 января. В ходе встреч стороны должны обсудить гарантии безопасности, которые Москва потребовала предоставить от альянса и Вашингтона. Речь идет, в частности, о нерасширении НАТО на восток, ближе к российским границам.