Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с конца ноября
Цена мартовского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов превысила $81 за баррель впервые с 26 ноября 2021 г., следует из данных лондонской биржи ICE.
На открытии торгов марка торговалась по $80,19 за баррель. В целом за день стоимость фьючерса выросла примерно на 1,4%.
Дорожает и нефть марки WTI. За день цена ее февральского фьючерса увеличилась на 1,2% и на пике достигала $78,05 за баррель после $77,03 в момент открытия. Показатель преодолел порог в $78 за баррель также впервые с 26 ноября 2021 г.
Нефтяные котировки стали резко падать в конце ноября на фоне сообщений об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса, который впоследствии получил название омикрон. Он содержит в себе 32 мутации, рассказала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), — больше, чем все предыдущие варианты коронавируса. На фоне этого на рынке появились опасения, что страны ужесточат антиковидные меры, закроют границы и потребление нефти снизится, отмечали аналитики.
Однако впоследствии опасения, связанные с омикроном, стали снижаться, а нефтяные котировки — расти. Вчера министры стран ОПЕК+ сохранили план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в феврале. Они отметили, что влияние нового штамма коронавируса на спрос на нефть будет «мягким и недолговечным». После этого нефть стала дорожать более быстрыми темпами. Так, если на открытии торгов 4 января фьючерс Brent стоил $78,91 за баррель, а WTI — $76,02, то на закрытии — $80,55 и $76,99 соответственно.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон реже вызывает тяжелое течение COVID-19. Более того, ВОЗ, несмотря на быстрое распространение нового штамма по миру, допустила окончание пандемии коронавируса в 2022 г.
Вице-премьер России Александр Новак вчера сказал, что опасения, связанные с омикроном, все еще присутствуют на рынке. Однако пока видно, что меньше зараженных этим вариантом вируса госпитализируют, поэтому он вряд ли приведет к снижению спроса на нефть, пояснил чиновник.