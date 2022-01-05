Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с конца ноября

Однако впоследствии опасения, связанные с омикроном, стали снижаться, а нефтяные котировки — расти. Вчера министры стран ОПЕК+ сохранили план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в феврале. Они отметили, что влияние нового штамма коронавируса на спрос на нефть будет «мягким и недолговечным». После этого нефть стала дорожать более быстрыми темпами. Так, если на открытии торгов 4 января фьючерс Brent стоил $78,91 за баррель, а WTI — $76,02, то на закрытии — $80,55 и $76,99 соответственно.