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Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с конца ноября

Ведомости

Цена мартовского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов превысила $81 за баррель впервые с 26 ноября 2021 г., следует из данных лондонской биржи ICE.

На открытии торгов марка торговалась по $80,19 за баррель. В целом за день стоимость фьючерса выросла примерно на 1,4%.

Дорожает и нефть марки WTI. За день цена ее февральского фьючерса увеличилась на 1,2% и на пике достигала $78,05 за баррель после $77,03 в момент открытия. Показатель преодолел порог в $78 за баррель также впервые с 26 ноября 2021 г.

Нефтяные котировки стали резко падать в конце ноября на фоне сообщений об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса, который впоследствии получил название омикрон. Он содержит в себе 32 мутации, рассказала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), — больше, чем все предыдущие варианты коронавируса. На фоне этого на рынке появились опасения, что страны ужесточат антиковидные меры, закроют границы и потребление нефти снизится, отмечали аналитики.

Однако впоследствии опасения, связанные с омикроном, стали снижаться, а нефтяные котировки — расти. Вчера министры стран ОПЕК+ сохранили план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в феврале. Они отметили, что влияние нового штамма коронавируса на спрос на нефть будет «мягким и недолговечным». После этого нефть стала дорожать более быстрыми темпами. Так, если на открытии торгов 4 января фьючерс Brent стоил $78,91 за баррель, а WTI — $76,02, то на закрытии — $80,55 и $76,99 соответственно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон реже вызывает тяжелое течение COVID-19. Более того, ВОЗ, несмотря на быстрое распространение нового штамма по миру, допустила окончание пандемии коронавируса в 2022 г.

Вице-премьер России Александр Новак вчера сказал, что опасения, связанные с омикроном, все еще присутствуют на рынке. Однако пока видно, что меньше зараженных этим вариантом вируса госпитализируют, поэтому он вряд ли приведет к снижению спроса на нефть, пояснил чиновник.

Ранее по теме: ОПЕК+ сохранила план по наращиванию добычи нефти в феврале

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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