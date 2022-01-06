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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля 2021 года

Ведомости

Курс доллара США на утренних торгах на Мосбирже 6 января превысил уровень в 77 руб. за $1 впервые с 21 апреля 2021 г., сообщил «Интерфакс».

В 7.15 мск курс составлял 77,1875 руб. за $1 – на 38,75 коп. больше курса закрытия 5 января. Курс евро вырос на 48 коп. до 87,3 руб. за 1 евро. Впервые с 27 августа 2021 г. евро превысил уровень в 87 руб.

Доллар и евро стали расти по отношению к рублю в конце декабря, накануне телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Главы государств провели беседу 30 декабря в 23.30 мск. Они продолжили обсуждение тем, затронутых на переговорах 7 декабря, а также повестки предстоящих в начале января встреч. Обычно в таких условиях на рынке растет «нервозность», пояснил ранее «Ведомостям» аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков.

Аналитики «БКС экспресса» заявили, что ключевым фактором, оказывающим давление на российские активы сейчас, является внешнеполитическая ситуация. Так, инвесторы ждут переговоров России с США и НАТО, которые запланированы на 10 и 12 января. В ходе встреч стороны должны обсудить гарантии безопасности, которые Москва потребовала предоставить от альянса и Вашингтона. Речь идет, в частности, о нерасширении НАТО на восток, ближе к российским границам.

Ранее по теме: Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля прошлого года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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