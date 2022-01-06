Узбекистан сообщил о полном прекращении экспорта газа

Узбекистан не поставляет в Россию газ с 2020 г. При этом в тот год «Газпром» начал экспорт туркменского газа в республику. В 2019 г. Узбекистан поставил «Газпрому» 4,9 млрд куб. м газа, в 2018 г. — 3,8 млрд куб. м.