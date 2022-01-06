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Экономика

Узбекистан сообщил о полном прекращении экспорта газа

Ведомости

Узбекистан на сегодняшний день полностью перестал поставлять за рубеж природный газ, сообщили в пресс-службе минэнерго страны. В ведомстве пояснили, что это необходимо для покрытия сезонного максимума потребления в самой республике.

В минэнерго добавили, что в 2022 г. не собираются возобновлять поставки газа в Россию. «В данный момент поставки газа в РФ не осуществляются, и планов на 2022 г. не имеется», — сказали в министерстве «Интерфаксу».

Узбекистан не поставляет в Россию газ с 2020 г. При этом в тот год «Газпром» начал экспорт туркменского газа в республику. В 2019 г. Узбекистан поставил «Газпрому» 4,9 млрд куб. м газа, в 2018 г. — 3,8 млрд куб. м.

Как ранее пояснила заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «дочки» этой компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, сейчас центральноазиатские страны, особенно Узбекистан, быстро развиваются, ввиду чего растет потребление. В итоге объем закупок газа оттуда сокращается.

По данным «Интерфакса», основным направлением поставок газа для Узбекистана был Китай. Так, за 2020 г. первое из государств поставило во второе 3,28 млрд куб. м газа, следует из информации китайской таможни. Объем экспорта за 10 месяцев 2021 г. составил 4,02 млрд куб. м.

В 2019 г. Узбекистан добыл 57,3 млрд куб. м газа, а в 2020 г. — 47,1 млрд куб. м. Объем внутреннего потребления в эти же годы составил 44,4 млрд куб. м и 43 млрд куб. м соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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