Узбекистан сообщил о полном прекращении экспорта газа
Узбекистан на сегодняшний день полностью перестал поставлять за рубеж природный газ, сообщили в пресс-службе минэнерго страны. В ведомстве пояснили, что это необходимо для покрытия сезонного максимума потребления в самой республике.
В минэнерго добавили, что в 2022 г. не собираются возобновлять поставки газа в Россию. «В данный момент поставки газа в РФ не осуществляются, и планов на 2022 г. не имеется», — сказали в министерстве «Интерфаксу».
Узбекистан не поставляет в Россию газ с 2020 г. При этом в тот год «Газпром» начал экспорт туркменского газа в республику. В 2019 г. Узбекистан поставил «Газпрому» 4,9 млрд куб. м газа, в 2018 г. — 3,8 млрд куб. м.
Как ранее пояснила заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «дочки» этой компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, сейчас центральноазиатские страны, особенно Узбекистан, быстро развиваются, ввиду чего растет потребление. В итоге объем закупок газа оттуда сокращается.
По данным «Интерфакса», основным направлением поставок газа для Узбекистана был Китай. Так, за 2020 г. первое из государств поставило во второе 3,28 млрд куб. м газа, следует из информации китайской таможни. Объем экспорта за 10 месяцев 2021 г. составил 4,02 млрд куб. м.
В 2019 г. Узбекистан добыл 57,3 млрд куб. м газа, а в 2020 г. — 47,1 млрд куб. м. Объем внутреннего потребления в эти же годы составил 44,4 млрд куб. м и 43 млрд куб. м соответственно.