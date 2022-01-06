Bloomberg сообщил о подорожании урана на фоне протестов в Казахстане

Несмотря на возможность перебоев с поставками урана на фоне беспорядков в Казахстане, пока остановок атомных электростанций не наблюдается, отмечает Bloomberg. В отличие от установок, работающих на нефти или природном газе, атомные электростанции могут продолжать работать даже при задержках с поставками, поскольку многие из них накопили запасы за последние несколько лет.