Bloomberg сообщил о подорожании урана на фоне протестов в Казахстане
Уран подорожал почти на 8% — до $45,25 за фунт — на фоне протестов в Казахстане, который производит свыше 40% от общего мирового объема этого металла, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании UxC.
Президент UxC Джонатан Хинце пояснил, что ситуация аналогична той, как если бы у Саудовской Аравии были «проблемы с нефтью». По словам топ-менеджера, появились риски возникновения дефицита урана. Все это может привести к росту акций урановых компаний в Северной Америке и Австралии, считают аналитики.
Несмотря на возможность перебоев с поставками урана на фоне беспорядков в Казахстане, пока остановок атомных электростанций не наблюдается, отмечает Bloomberg. В отличие от установок, работающих на нефти или природном газе, атомные электростанции могут продолжать работать даже при задержках с поставками, поскольку многие из них накопили запасы за последние несколько лет.
Вчера котировки крупнейшего в мире производителя урана Kazatomprom рухнули на 9,85%: на бирже Казахстана компания потеряла 6,96% капитализации, ее акции подешевели до 15 715 тенге за штуку. Некоторые работники дочерней организации «МАЭК-Казатомпром» объявили забастовку и присоединились к митингующим. Но предприятие работает в штатном режиме, сообщили представители компании.
Выступления в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.
На фоне протестов президент Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Также Токаев обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой помочь в решении ситуации.