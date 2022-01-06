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Экономика

Bloomberg сообщил о подорожании урана на фоне протестов в Казахстане

Ведомости

Уран подорожал почти на 8% — до $45,25 за фунт — на фоне протестов в Казахстане, который производит свыше 40% от общего мирового объема этого металла, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании UxC.

Президент UxC Джонатан Хинце пояснил, что ситуация аналогична той, как если бы у Саудовской Аравии были «проблемы с нефтью». По словам топ-менеджера, появились риски возникновения дефицита урана. Все это может привести к росту акций урановых компаний в Северной Америке и Австралии, считают аналитики.

Несмотря на возможность перебоев с поставками урана на фоне беспорядков в Казахстане, пока остановок атомных электростанций не наблюдается, отмечает Bloomberg. В отличие от установок, работающих на нефти или природном газе, атомные электростанции могут продолжать работать даже при задержках с поставками, поскольку многие из них накопили запасы за последние несколько лет.

Вчера котировки крупнейшего в мире производителя урана Kazatomprom рухнули на 9,85%: на бирже Казахстана компания потеряла 6,96% капитализации, ее акции подешевели до 15 715 тенге за штуку. Некоторые работники дочерней организации «МАЭК-Казатомпром» объявили забастовку и присоединились к митингующим. Но предприятие работает в штатном режиме, сообщили представители компании.

Выступления в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты.

Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.

На фоне протестов президент Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Также Токаев обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой помочь в решении ситуации.

Ранее по теме: Протесты обвалили акции казахстанских компаний

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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